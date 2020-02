(amr/spot) , 25.02.2020 - 14:15 Uhr , aktualisiert am 25.02.2020 - 14:15 Uhr

1 Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Sommer 2019 e Foto: Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben am Wochenende ihren Jahrestag gefeiert. Auf Instagram präsentieren sich die Turteltauben verliebt wie am ersten Tag.

Ein Meer aus roten Herzluftballons, eine romantische Gitarrenmelodie und ein Paar, das noch so verliebt wirkt, wie am ersten Tag: Heidi Klum (46, "Project Runway") und Tom Kaulitz (30) haben am Wochenende ihren Jahrestag gefeiert. Auf Instagram hat die Modelmama nun ein Video von den zweisamen Feierlichkeiten gepostet und ihrem Schatz dazu eine Liebeserklärung gemacht.

Ein Meer aus Herzluftballons

"Die Zeit vergeht wie im Flug [...] Ich liebe dich Tom", schreibt die 46-Jährige zu dem Post. Das Video zeigt die Turteltauben eingekuschelt und fast nackt im Bett. Kaulitz, der als Gitarrist der Band Tokio Hotel berühmt wurde, ist in ein Lied vertieft, das er für seine Liebste zärtlich auf der Gitarre zupft - seine lange Mähne hat er zu einem Messy-Bun zurückgebunden, nur ein Handtuch, das um seine Hüften drapiert ist, verhüllt ihn. Auch die langen nackten Beine seiner Frau sind im Bild zu sehen, im Hintergrund säumen mehrere Dutzend roter Ballons in Herzform die Decke Zimmers.

Ihre Fans scheinen sich sehr für die beiden zu freuen. "Ihr scheint es echt gut miteinander zu haben", kommentiert eine Userin das Video. "Wahre Liebe ist so kostbar, wundervoll, einzigartig und nicht selbstverständlich", bemerkt eine andere, während ein dritter Fan es auf den Punkt bringt: "Es lebe die Liebe."

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich gemacht. Zu Weihnachten des gleichen Jahres machte der Musiker Klum einen Heiratsantrag. Die große Hochzeitsparty fand Anfang August 2019 auf einer Yacht vor Capri statt. Welchen Jahrestag feiert das Paar aber im Februar? Es wird gemunkelt den der standesamtlichen Trauung, die aber nie bestätigt wurde. Oder vielleicht sogar das Datum ihres ersten Kennenlernens?