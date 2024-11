Tom Kaulitz klagt über Heidi Klum: Wacht immer von alleine auf

1 Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einer Gala in Los Angeles. Foto: imago images/ABACAPRESS/Fati Sadou

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gewähren die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) einmal mehr Einblicke in ihr Privatleben. So beginnt Heidi Klums (51) Ehemann Tom Kaulitz die Podcast-Ausgabe gleich mit einer Klage über seine Frau. Modelmama Klum habe ihn am Morgen der Podcast-Aufnahme geweckt - und dabei handele es sich nicht um einen Einzelfall.

Heidi Klum braucht morgens keinen Wecker "Ich bin früh aufgestanden, um sieben Uhr", sagt Tom im Gespräch mit seinem Bruder. Und weiter: "Aber von alleine, weil meine Frau wieder von alleine aufgewacht ist und schon angefangen hat, den Montag zu starten." Er selbst hätte seinen Wecker auf 7:30 Uhr eingestellt. Toms ursprünglicher Plan sei es zudem gewesen, "noch ein paar Mal zu snoozen." "Aber wenn ich dann schon höre, dass die Dusche schon an ist, und der Kaffee geht schon an, und ich hör' schon Rumlaufen und die Hunde sind schon..., dann fühlt man sich schlecht", beschreibt er sein Erlebnis an besagtem Montagmorgen weiter. Als Bruder Bill nachhakt, ob sich das Ehepaar nicht einen gemeinsamen Wecker stellen würde, erklärt Tom: "Heidi stellt sich ja nie einen Wecker. Sie wacht immer von alleine auf, immer." "Achso, sie wacht einfach auf. Das ist krass", findet auch Podcast-Partner Bill.