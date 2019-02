So eroberte der Sänger Heidi Klum

1 Tom Kaulitz und Heidi Klum gaben Ende 2018 ihre Verlobung bekannt Foto: Andrea Raffin / Shutterstock.com

Zwar kann man auf den Social-Media-Kanälen von Heidi Klum ihre Liebe zu Tom Kaulitz mitverfolgen. Der Tokio-Hotel-Musiker selbst sprach nun aber zum ersten Mal im deutschen TV offen über seine Beziehung und verriet, wie er ihr Herz vor rund einem Jahr eroberte.

Wer bei Markus Lanz (49) in die gleichnamige Talkshow geht, der muss sich natürlich auch die ein oder andere private Frage gefallen lassen. So erging es am gestrigen Abend auch Tom Kaulitz (29), der mit seinem Zwillingsbruder Bill dort Platz nahm und relativ offen über seine Liebe zu Heidi Klum (45) plauderte. Unter anderem verriet er, dass die beiden nicht von irgendjemandem verkuppelt wurden. Er selbst übernahm offenbar die Initiative.

"Ich habe einfach direkt Gas gegeben", erzählte Tom. Die beiden begegneten sich zum ersten Mal auf dem Geburtstag des Designers Michael Michalsky (51) vor ziemlich genau einem Jahr.

Auch Bill merkte von Beginn an, dass es ziemlich schnell bei seinem Bruder und dem Model gefunkt hatte: "Ich hab' das sofort beim Hallo sagen gemerkt. Es war Liebe auf den ersten Blick." Generell sei die Konstellation, mit einem Zwilling zusammen zu sein, laut Tom "speziell". "Wir haben eine total enge Bindung", sagte er im Hinblick auf seinen Bruder Bill. Er glaube aber, dass Heidi das toll fände: "Sie hat relativ schnell gemerkt, dass der auch nicht so verkehrt ist."

Um eine Frage kam Markus Lanz natürlich nicht herum: Steht möglicherweise Nachwuchs ins Haus? Immerhin haben sich die beiden vor Kurzem verlobt. Doch dazu wollte der Tokio-Hotel-Musiker keine Auskunft geben: "Das sage ich nicht", kommentierte er nur mit einem Lächeln im Gesicht. Hausaufgaben nahm sich Tom auch noch mit nach Hause: "Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Coaching nehmen, wie man um Fragen gut drum herum redet..."