Tom Holland: Darum begleitet er Zendaya nicht auf dem roten Teppich

Obwohl Tom Holland (28) und Zendaya (28) ein echtes Hollywood-Traumpaar sind, sieht man die beiden nur selten zusammen auf dem roten Teppich. In einem neuen Interview mit dem Magazin "Men's Health" erklärte der "Spider-Man"-Star nun die Hintergründe zu diesen seltenen Auftritten. Er habe sich dazu entschieden bei Filmpremieren seiner Freundin nicht mit ihr über den roten Teppich zu laufen, "weil es nicht mein Moment ist, sondern ihr Moment. Und wenn wir zusammen gehen, geht es um uns".

Der Schauspieler und die Schauspielerin lernten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Spider-Man: Homecoming" aus dem Jahr 2017 kennen. Danach standen sie noch für zwei weitere "Spider-Man"-Teile gemeinsam vor der Kamera. Während Holland in der Trilogie Peter Parker alias Spider-Man verkörpert, spielt Zendaya seine Freundin Michelle "MJ" Jones. Abseits der Leinwand sollen die beiden seit 2021 ein Paar sein.

2026 könnte es jedoch wieder Gelegenheit geben, das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. 2025 drehen Zendaya und Tom Holland zusammen einen vierten "Spider-Man"-Film, zudem sind sie Teil des Casts von Christopher Nolans Epos "The Odyssey", der im Sommer 2026 in die Kinos kommen soll.

Tom Holland will sich zurückziehen, sobald er Vater wird

Im Interview mit "Men's Health" kündigte Holland außerdem an, dass er offenbar plant, in der Zukunft ein Leben abseits der Kinoleinwand zu führen. "Wenn ich Kinder habe, werden Sie mich nicht mehr in Filmen sehen", so der 28-Jährige. Er wolle dann nur noch zwei Dinge tun: "Golf und Vater sein. Und ich werde einfach von der Bildfläche verschwinden."