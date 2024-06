Tom Hanks und Robin Wright: Forrest Gump-Traumpaar wiedervereint

Genau 30 Jahre ist es her, dass Forrest Gump (Tom Hanks, 67) seiner großen Liebe Jenny (Robin Wright, 58) verfiel. Ausgerechnet "Forrest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis (72) ist es zu verdanken, dass die beiden 2024 erneut zum Kino-Traumpaar werden. Im ersten Trailer zu Zemeckis' neuem Film "Here" sind Hanks und Wright nicht nur wieder Seite an Seite zu sehen - dank Computertechnik sind sie darin auch wieder so jung (oder gar jünger) als im sechsfachen Oscarfilm von 1994.

Ein besonderer Ort in der Geschichte der Menschheit

"Here" basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire (67) und hat eine ebenso simple wie beeindruckende Prämisse: Die gesamte Handlung trägt sich an einem Ort zu und durchläuft, wie der Trailer zeigt, mit einer einzigen Kameraeinstellung die Ära der Dinosaurier bis zu den Anfängen der Menschheit hin zu jenem Moment, an dem an Ort und Stelle ein Haus errichtet wird. Die Haupthandlung in der Vorlage spielt sich dort zwischen den Jahren 1902 und 2029 ab.

In dem Kammerspiel der besonderen Art wohnen die Zuschauer der Liebe von Hanks und Wrights Figuren über einen Zeitraum von mehreren Dekaden bei - von der ersten zaghaften Liebesbekundung als junges Paar bis ins hohe Alter. Hierfür kam ein neues Tool zum Einsatz, das die Darsteller noch am Set und in Echtzeit in jüngere Versionen von sich selbst verwandeln konnte - ein Novum in der bislang sehr zeit- und kostenaufwendigen Technologie der digitalen Verjüngung.

Mit Hanks, Wright und Zemeckis ist die "Forrest Gump"-Reunion noch nicht abgeschlossen. Denn das adaptierte Drehbuch für "Here" stammt von Eric Roth (79) - der hatte 1995 auch den Oscar für sein Skript zu Gumps ungewöhnlicher Heldenreise erhalten. In weiteren Rollen sind in "Here" unter anderem Marvel-Star Paul Bettany (53) und "Yellowstone"-Schauspielerin Kelly Reilly (46) zu sehen. Kinostart in den USA ist der 15. November.