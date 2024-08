Tom Hanks und Rita Wilson: Die nächsten Einbruchsopfer in Los Angeles

Sind die Promis in Hollywood nicht mehr sicher? Tom Hanks und seine Partnerin Rita Wilson sind die nächsten Opfer auf einer immer länger werdenden Liste an Stars, in deren Häuser in Los Angeles eingebrochen wurde.

Tom Hanks (68) und seine Ehefrau Rita Wilson (67) sind die jüngsten Opfer einer Einbruchsserie, die seit Monaten in Los Angeles für Unruhe unter prominenten Villen-Besitzern sorgt. Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, wurde vor einigen Wochen im Gästehaus auf ihrem Grundstück eingebrochen. Das berichten Insider aus Kreisen der US-Strafverfolgungsbehörden.

Der Vorfall, bei dem sich die Diebe Zutritt verschafft haben sollen, indem sie ein Fenster einwarfen, habe sich am helllichten Tag ereignet. Auch ein ausgelöster Alarm habe die Einbrecher nicht abhalten können. Das Haupthaus auf Hanks' Grundstück sei jedoch verschont geblieben. Das Hollywood-Paar sei zudem zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zuhause gewesen.

Auch sei noch unklar, ob überhaupt etwas gestohlen wurde. "TMZ" zufolge seien im Moment viele Banden in der Gegend rund um Los Angeles aktiv, die die Einbruchszahlen nach oben schnellen lassen. Bislang habe es im Fall von Tom Hanks und Rita Wilson noch keine Festnahmen gegeben, die Polizei sei weiterhin bei den Ermittlungen.

Sarah Hyland und mehr: Prominente Einbruchsopfer

In den letzten Monaten gab es immer wieder Schlagzeilen, dass bei in Los Angeles wohnhaften Stars eingebrochen worden sei. Zuletzt berichtete "TMZ" Anfang August über einen Einbruch bei "Modern Family"-Star Sarah Hyland (33). Sie musste offenbar tatenlos dabei zusehen, wie zwei maskierte Einbrecher sich Zugang zu ihrem Haus verschafften. Sie sei zu dem Zeitpunkt nicht zuhause gewesen, habe die Situation aber über ihre Sicherheitskameras live miterlebt. Auch diese Einbrecher wurden bislang angeblich nicht gefasst.

Zwei Diebe sollen außerdem Anfang Juli in das Haus von "Scary Movie"-Star Marlon Wayans (52) eingedrungen sein. Auch hier sei über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude eingedrungen worden - allerdings mitten in der Nacht um halb drei morgens. Wayans selbst sei nicht zuhause gewesen, dafür aber sein Bruder, der zwar nachts durch ein Geräusch geweckt worden sei, sich aber nichts dabei gedacht habe. Am Morgen habe sich laut "TMZ" herausgestellt, dass die Diebe einen Safe und mehrere tausend Dollar gestohlen hätten.

Ein weiterer Einbruch soll zudem Mitte Juli bei der US-Rapperin Bhad Bhabie (21) stattgefunden haben. An ihrem Haus sei ihre Hintertür aufgebrochen worden - die Diebe hätten laut "TMZ" Gegenstände wie Handtaschen und Schmuck mitgenommen. Sie hatte erst vor kurzem bekannt gegeben, über ihren Account bei der Erotikplattform OnlyFans laut eigenen Angaben bereits 57 Millionen Dollar eingenommen zu haben.

Goldie Hawn fühlt sich in Los Angeles nicht mehr sicher

Im Juni sagte zudem Hollywoodstar Goldie Hawn (78), dass sie und ihr Lebenspartner Kurt Russell (73) sich auf ihrem Anwesen in Los Angeles nicht mehr sicher fühlen würden. Das erzählte sie Kelly Ripa (53) in deren Podcast "Let's Talk Off Camera"-Podcast. 2020 sei zweimal in ihr Haus eingebrochen worden. Seither habe sie einen 24/7-Sicherheitsdienst engagiert, um sicherzustellen, dass sie und ihre Familie sicher sind. "Ich bin nie ohne eine Wache ... besonders wenn ich alleine bin", sagte sie zu Ripa.

Außerdem leben Hawn und Russell inzwischen 131 Meilen (etwa 211 km) außerhalb von Los Angeles in Palm Desert, Kalifornien. Im Podcast schwärmte sie, dass sie sich dort endlich "sicher" fühlen, nachdem sie jahrelang mit dem "schrecklichen" Los Angeles zu kämpfen hatten.