Tom Cruise und Cuba Gooding Jr.: Jerry Maguire-Reunion in Cannes

"Jerry Maguire"-Reunion in Cannes

1 Tom Cruise (l.) und Cuba Gooding Jr. umarmten sich in Cannes. Foto: imago/KCS Presse / Chassery+Courdji

"Führ mich zur 'Jerry Maguire'-Reunion": Fast 30 Jahre nach dem Kinostart der Kultkomödie trafen sich Tom Cruise und Cuba Gooding Jr. auf dem roten Teppich in Cannes wieder.











Link kopiert



Das Filmfestival in Cannes 2025 hat diese Woche für eine große Überraschung gesorgt: ein "Jerry Maguire - Spiel des Lebens"-Wiedersehen. Fast 30 Jahre nach ihrer gemeinsamen Arbeit an Cameron Crowes (67) romantischer Sportkomödie trafen Tom Cruise (62) und Cuba Gooding Jr. (57) bei der Premiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" wieder aufeinander. Die beiden Schauspieler wurden dabei fotografiert, wie sie sich mit breitem Lächeln begrüßten, sich innig umarmten und einige Worte austauschten.