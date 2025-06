Höher, schneller, weiter! Guinness World Records ist die wohl bekannteste Anlaufstelle für Rekorde aller Art. Im berühmten Guinness-Buch finden sich nicht nur Otto Normalverbraucher und Spitzensportler, sondern auch zahlreiche Promis aus aller Welt.

Gerade erst hat sich auch Blockbuster-Star Tom Cruise (62) in die exklusive Riege der Rekordhalter eingereiht. Er hält dank der Stunts in seinem "Mission: Impossible"-Abschied "The Final Reckoning" den Rekord für "die meisten Sprünge einer Einzelperson mit einem brennenden Fallschirm", wie Guinness World Records mitteilt. 16 waren es an der Zahl.

Die meisten Stunts

Cruise mag dafür bekannt sein, seine eigenen Stunts zu machen, aber an einen im Action-Kino ebenfalls legendären Kollegen reicht er wohl noch lange nicht heran. Der Schauspieler und Stuntman Jackie Chan (71) wirkte in seiner langen Karriere bei über 100 Produktionen mit, oft mit halsbrecherischen Action-Szenen. 2012 wurde er in der Kategorie "meiste Stunts eines lebenden Schauspielers" ausgezeichnet.

Die meisten Kassenschlager

Und auch an der Kinokasse wird Cruise von einem anderen Star geschlagen. Die Entscheidungsträger in Hollywood sind wohl gut damit beraten, auf Samuel L. Jackson (76) zu setzen. Guinness World Records machte ihn 2023 zum "König an der Kinokasse". Mit 45 Filmen, die jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar eingespielt haben, hält er den Rekord für die meisten Kinohits eines einzelnen Schauspielers.



Jacksons und Cruises weibliches Pendant wurde im Jahr 2016 übrigens Jennifer Lawrence (34). Der "Tribute von Panem"-Star wurde zum "erfolgreichsten weiblichen Action-Star" ernannt - mit damaligen Kinoeinnahmen von insgesamt mehr als vier Milliarden US-Dollar.

Der größte Hauptdarsteller

Brad Garetts (65) Name ist zwar nicht so bekannt wie der von Cruise, Jackson, Lawrence oder Chan, am Set ist er aber definitiv nicht zu übersehen. Garrett, unter anderem bekannt aus der Serie "Alle lieben Raymond", misst laut Guinness-Buch 2,032 Meter und wurde damit im Jahr 2002 der "größte Schauspieler in einer Hauptrolle".

Die meisten Selfies

Dwayne Johnson (53) ist ebenfalls ein Hüne, sein Rekord hat aber nichts mit Körpergröße zu tun. Auch als "The Rock" bekannt, hat Johnson bei der Premiere seines Films "San Andreas" in London im Jahr 2015 den Rekord für "die meisten Selfies in drei Minuten" aufgestellt. Mit seinem Smartphone nahm er Fotos von sich neben seinen Fans auf, 105 Bilder wurden damals zugelassen - und der Rekord mittlerweile mehrfach gebrochen.

Die meisten Umarmungen

Noch näher heran an seine Fans traute sich im vergangenen Jahr der britische Radiomoderator und Reality-Star Sam Thompson (32). Er verteilte in nur 60 Sekunden viel Liebe und insgesamt 88 Umarmungen.

Die meisten Worte und Tattoos

Eminem (52) gehört nicht nur zu den bekanntesten und anerkanntesten Rappern der Welt, er kann auch getrost als wahrer Wortakrobat bezeichnet werden. Er hält mehrere Rekorde, darunter den, für "das größte Vokabular eines Musikers". Sein Song "Rap God" aus dem Jahr 2013 ist demzufolge die "Hit-Single mit den meisten Wörtern": Mit 1.560 Wörtern rappt Eminem darin im Schnitt 4,28 Wörter pro Sekunde.

Dank seiner Musik werden äußert treue, fast schon besessene Fans auch Stans genannt - und ein genau solcher Stan konnte 2020 den Rekord für "die meisten Tattoos desselben Musikers auf dem Körper" aufstellen. Nikki Paterson aus Schottland hatte zu diesem Zeitpunkt 15 Eminem-Porträts.

Der größte Paradise-Cocktail

Eminems Rapkollege Snoop Dogg (53) gilt seit Jahren als Stimmungsgarant, mit dem es sich bestens feiern lässt. Das liegt nicht zuletzt an Tracks wie seinem Klassiker "Gin & Juice", der auch den Paradise-Cocktail weiter bekannt machte. Unter anderem mit dem Rapper Warren G (54) mixte Snoop im Mai 2018 den "größten Paradise-Cocktail" mit 550 Litern.

Der teuerste Grill

Nein, hier geht es nicht um Steaks und Co., sondern um den ebenfalls Grill genannten Zahnschmuck, der insbesondere unter Rappern weitverbreitet ist. Es war allerdings eine Sängerin, die einst den "wertvollsten Grill" trug. Das für das Musikvideo zu Katy Perrys (40) Song "Dark Horse" entworfene Stück brachte es auf einen Wert von rund einer Million US-Dollar.