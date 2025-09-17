Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen des "Game of Thrones"-Universums. Gleich zwei Serien sollen nach Westeros entführen - die erste davon schon im Januar.
Das kommende Jahr lädt wohl gleich doppelt nach Westeros ein. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat HBO endlich einen fixen Veröffentlichungstermin für das "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms" gefunden. So befinde sich die Serie inzwischen in der Postproduktion und werde im Januar 2026 veröffentlicht.