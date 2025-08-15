Toller Schauspieler: Kultregisseur will mit Timothée Chalamet drehen

Spike Lee will mit dem "tollen Schauspieler" Timothée Chalamet drehen. Der Kultregisseur entkräftete mit diesem Statement ein Gerücht um eine Rivalität mit dem Jungstar. Denn die beiden konkurrieren um den Titel des größten Edelfans der New York Knicks.

Neben der Vorliebe für eigenwillige Outfits haben Timothée Chalamet (29) und Spike Lee (68) viel gemeinsam. Der "Dune"-Jungstar und der "Do the Right Thing"-Kultregisseur sind beide glühende Anhänger der New York Knicks. Bei den Spielen ihres Basketballteams posierten die beiden schon öfter zusammen für Fotos. In "The Bill Simmons Podcast" sprach der Gastgeber jetzt Spike Lee auf die angebliche Rivalität mit Timothée Chalamet um den Titel des größten Edelfans der Knicks an.

"Ich habe das Gefühl, dass Chalamet ein bisschen deine Position besetzt", sagte Bill Simmons (55). "Ich möchte sichergehen, dass du damit einverstanden bist, denn er ist mittlerweile der Knicks-Fan schlechthin", so der Moderator weiter. Und bohrte nach: "Er ist sozusagen in deinem Revier. Habt ihr das geklärt? Was ist da los?".

"Er ist ein guter Kerl"

Spike Lee gab daraufhin Entwarnung. Nein, es gebe keine Rivalität zwischen ihnen. "Hör mal, er ist ein guter Kerl, er ist ein echter [Knicks]-Fan", sagte der Regisseur.

Außerdem bezeichnete er Timothée Chalamet als "tollen Schauspieler". Er habe mit ihm sogar über eine Zusammenarbeit gesprochen, "sobald sein Terminkalender wieder frei ist". Also "in den nächsten vier oder fünf Jahren", fügte er lachend hinzu. Überdies sagte er, dass es in einem gemeinsamen Film nicht um Sport gehen würde.

In Timothée Chalamets nächstem Film geht es allerdings um Sport. In "Marty Supreme" verkörpert er einen Tischtennisspieler, der Film soll auf dem Leben des echten Sportlers Marty Reisman (1930-2012) basieren.

Neben dem gerade abgedrehten "Marty Supreme" steht für Timothée Chalamet noch der dritte und letzte Teil der "Dune"-Trilogie an. Erst dann wäre Zeit für eine Zusammenarbeit mit Spike Lee. Der hat wiederum zuletzt mit seinem Stammschauspieler Denzel Washington den Thriller "Highest 2 Lowest" gedreht. Der Film ist in den USA gerade im Kino gestartet, Anfang September kommt er zu Apple TV+.