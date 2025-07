Toleranz: Mia Julia hält Heten-Hochburg Ballermann für CSD-geeignet

1 Eine Verfechterin der freien Liebe: Sängerin Mia Julia. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Der Ballermann auf Mallorca ist vor allem bei Heterosexuellen populär. Wenn es nach Mia Julia geht, darf sich das gern ändern. Bei einigen sieht die Sängerin in Bezug auf Toleranz noch Luft nach oben.











Köln - Partysängerin Mia Julia (38), eine Ikone am Ballermann, kann sich sommerliche Pride- und Christopher-Street-Day-Partys auch in der deutschen Partyhochburg vorstellen. "Ich glaube schon, dass Mallorca so weit ist. Der Ballermann ist offen, tolerant und selbst sehr kunterbunt", sagte sie ("Bring mich nach Hause", "Peter Pan") der Deutschen Presse-Agentur.