Nach seinem Aus bei "Let's Dance" zieht Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer im Interview Bilanz. Wegen des emotionalen gemeinsamen Tanzes mit seiner neunjährigen Tochter sei er "mit einem Knall" gegangen.
Für Gustav Schäfer (37) hat es sich ausgetanzt: Der Schlagzeuger von Tokio Hotel musste "Let's Dance" am Freitagabend auf dem sechsten Platz verlassen. Zuvor lieferte er aber noch eine der emotionalsten Szenen des Abends unter dem Motto "Magic Moments", als er zusammen mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) seine Kinderwunschreise sowie die Geburt seiner lang herbeigesehnten Tochter verarbeitete. Die inzwischen neunjährige Lotti holte er dann auch zum Tanzen auf die Bühne. "Wir sind gegangen mit einem Knall", freute sich der Musiker deshalb im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news nach seinem Exit.