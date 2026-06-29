Zuerst Regenbögen, dann gelbe Kult-Chaoten: Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben ihre Zeit in München farbenfroh genutzt.
Am vergangenen Wochenende haben die Wahl-Amerikaner Bill und Tom Kaulitz (36) der Stadt München einen Besuch abgestattet. Gleich zwei Herzensangelegenheiten führten die Zwillinge in die bayerische Landeshauptstadt: Der Animationsfilm "Minions & Monsters" feierte am Sonntag seine Premiere im Mathäser Filmpalast am Karlsplatz. Beide Musiker haben für die deutsche Synchronisation kleine Sprechrollen übernommen.