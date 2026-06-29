Am vergangenen Wochenende haben die Wahl-Amerikaner Bill und Tom Kaulitz (36) der Stadt München einen Besuch abgestattet. Gleich zwei Herzensangelegenheiten führten die Zwillinge in die bayerische Landeshauptstadt: Der Animationsfilm "Minions & Monsters" feierte am Sonntag seine Premiere im Mathäser Filmpalast am Karlsplatz. Beide Musiker haben für die deutsche Synchronisation kleine Sprechrollen übernommen.

Und bereits einen Tag zuvor stürzte sich Bill Kaulitz ins farbenfrohe Getümmel des Christopher Street Days. Trotz der gewaltigen Hitze von bis zu 38 Grad nahmen Berichten zufolge rund 230.000 Menschen an der Pride-Parade teil, die durch die Innenstadt Münchens zog.

Für seinen CSD-Auftritt hatte sich Bill Kaulitz in ein auffälliges Outfit gehüllt: Zu einem hellblauen Football-Trikot kombinierte der Star gelbe Cowboyboots und knielange Glitzershorts. Zuvor hatte er auf seinem offiziellen Instagram-Account in einer Bilderreihe detaillierte Einblicke in seinen kunterbunten Look gegeben.

Ein Band-Kollege als treuer Begleiter

Sowohl beim CSD als auch der Filmpremiere war auf einen Mann Verlass: Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (39) wurde am Samstag auf dem Festwagen einer Burgerkette an der Seite von Bill Kaulitz gesichtet. Den Tag darauf begleitete er die Zwillinge zur "Minions & Monsters"-Premiere und posierte mit ihnen auf dem roten Teppich.

Wie sich die Kaulitz-Brüder als knuffige Animationsfiguren anhören, werden "Minions"-Fans ab dem 1. Juli zu hören bekommen. Dann startet "Minions & Monsters", der Teil des erfolgreichen "Ich - Einfach unverbesserlich"-Universums ist, in den deutschen Kinos.

Wer dann immer noch nicht genug von dem Duo bekommen kann, darf sich noch im Juli auf Nachschub freuen. Ab dem 23. Juli wird die dritte Staffel ihres Netflix-Formats "Kaulitz & Kaulitz" bei dem Streaminganbieter anlaufen.