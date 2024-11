Tokio-Hotel-Sänger in festen Händen: Bill Kaulitz: Beziehungstipps von Heidi und Tom

Bill Kaulitz ist derzeit nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch in festen Händen. Von Schwägerin Heidi Klum bekam er einen praktischen Beziehungstipp.

Ein ganzes Jahr lang wurde spekuliert, ob sich Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) tatsächlich in einer festen Beziehung mit dem Model Marc Eggers (38) befindet oder nicht. Erste Spekulationen kamen 2023 auf, als Kaulitz mit dem schönen Marc auf dem Münchner Oktoberfest beim leidenschaftlichen Knutschen gesichtet wurde. Kurz nach ihrem zweiten gemeinsamen Wiesn-Besuch in diesem Jahr bestätigte der Sänger die Liaison dann offiziell.

In einem Interview mit RTL gab Kaulitz nun tiefere Einblicke in seine neue Beziehung und verriet, dass er sich von seinem Bruder Tom (35) und seiner Schwägerin Heidi Klum (51) einen wertvollen Tipp abholte, um die Liebesgeschichte am Laufen zu halten.

Gemeinsamer Kalender mit Freund Marc Eggers

Ein großes Hindernis stellt nämlich der Umstand dar, dass er sich mit Marc Eggers in einer Fernbeziehung befindet und die beiden immer wieder zwischen Los Angeles - wo Kaulitz seit 2010 lebt - und Deutschland hin- und herjetten müssen, um sich zu sehen. In dem RTL-Interview verriet er: "Marc und ich haben jetzt einen gemeinsamen Kalender, wo wir beide Zugriff drauf haben. Das haben Tom und Heidi auch." Da alle Beteiligten sehr viel arbeiten, müsse man sich stets optimal abstimmen.

Romantische Hochzeitspläne für 2025

"Es ist nicht so easy, so eine Fernbeziehung, aber ein gemeinsamer Kalender, der hilft", versicherte der Sänger. Dass es ihm mit Marc Eggers ernst ist, beteuerte Kaulitz einem Bericht des "Berliner Kuriers" zufolge kürzlich in einem Podcast. "Heiraten, das möchte ich schon!", verriet er dort. Allerdings wolle er die Sache nicht überstürzen: "Ich sehe das für mich im nächsten Jahr!"