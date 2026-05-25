Tokio-Hotel-Drummer wird emotional: Gustav Schäfer widmet seiner Tochter Lotti rührende Zeilen

Gustav Schäfer (37) hat bei Instagram seine Tochter Lotti hochleben lassen. Zu deren zehnten Geburtstag verfasste der Musiker eine rührende Botschaft: "Heute feiern wir dich - unsere wundervolle Tochter", schrieb der Tokio-Hotel-Schlagzeuger am Sonntag zu einer ganzen Reihe von Familienfotos, die das Aufwachsen von Lotti begleiteten. Damit feiert der Schlagzeuger "zehn Jahre voller Liebe, Lachen, Abenteuer und unvergesslicher Momente mit dir".

Seine Ehefrau und er seien "unendlich stolz auf dich", schrieb er weiter. "Darauf, wie mutig du bist, wie liebevoll und herzlich du mit anderen umgehst und wie viel Freude du in die Welt bringst. Du hast ein großes Herz und schaffst es jeden Tag, uns zum Lächeln zu bringen." Ihre Tochter sei das Beste, was den beiden jemals im Leben passieren konnte.

"Danke, dass du unser Leben so besonders machst. Bleib genauso wunderbar, wie du bist." Geburtstagsglückwünsche unter dem Post gab es unter anderem von Heidi Klum (52) und zahlreichen "Let's Dance"-Stars.

Besonderer "Let's Dance"-Moment

Tochter Lotti hatte ihren Vater auf seiner "Let's Dance"-Reise, die Schäfer kürzlich auf Platz sechs beendete, nicht nur vom Publikum aus eifrig begleitet. Sie stand für einen Vater-Tochter-Tanz sogar mit ihm auf der Bühne. "Ich habe den Moment mit Lotti einfach sehr genossen", schwärmte er im Gespräch mit spot on news nach dem Ausscheiden bei der RTL-Tanzshow.

Die Wochen zuvor hatte das Vater-Tochter-Duo zusammen mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) immer wieder kleine Tanzeinlagen auf Social Media gepostet und damit viel Aufmerksamkeit erregt. Dabei hätten sie gemerkt, wie viel Spaß das Mädchen am Tanzen hat. Mehrfach habe Schäfer sie daraufhin gefragt, ob sie in der Show der "Magic Moments" mit ihm auf die Bühne wolle - "und die Antwort war immer ja". In dem Tanz verarbeitete Schäfer seine Kinderwunschreise, die schwierige Schwangerschaft seiner Ehefrau sowie die Geburt seiner lang herbeigesehnten Tochter.