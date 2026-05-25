Tokio-Hotel-Drummer wird emotional: Gustav Schäfer widmet seiner Tochter Lotti rührende Zeilen

Tokio-Hotel-Schlagzeuger und Ex-"Let's Dance"-Kandidat Gustav Schäfer hat bei Instagram rührende Zeilen an seine Tochter gerichtet. Er schwärmt davon, "wie viel Freude" Lotti in die Welt bringe.
Gustav Schäfer (37) hat bei Instagram seine Tochter Lotti hochleben lassen. Zu deren zehnten Geburtstag verfasste der Musiker eine rührende Botschaft: "Heute feiern wir dich - unsere wundervolle Tochter", schrieb der Tokio-Hotel-Schlagzeuger am Sonntag zu einer ganzen Reihe von Familienfotos, die das Aufwachsen von Lotti begleiteten. Damit feiert der Schlagzeuger "zehn Jahre voller Liebe, Lachen, Abenteuer und unvergesslicher Momente mit dir".