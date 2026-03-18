Bill und Tom Kaulitz bekommen von der "Let's Dance"-Teilnahme ihres Bandkollegens Gustav Schäfer nur wenig mit. Beide gaben zu, keine ganzen Folgen zu schauen. Bill kann sich zudem so gar nicht mit der Sendung anfreunden.
Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) wirbelt derzeit bei "Let's Dance" über das Parkett. Seine Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz (36) sitzen jedoch nicht freitagabends vor dem Fernseher und verfolgen seine Fortschritte. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählten sie, dass sie statt ganzen Folgen nur Ausschnitte gesehen haben.