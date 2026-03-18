Bill und Tom Kaulitz bekommen von der "Let's Dance"-Teilnahme ihres Bandkollegens Gustav Schäfer nur wenig mit. Beide gaben zu, keine ganzen Folgen zu schauen. Bill kann sich zudem so gar nicht mit der Sendung anfreunden.

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) wirbelt derzeit bei "Let's Dance" über das Parkett. Seine Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz (36) sitzen jedoch nicht freitagabends vor dem Fernseher und verfolgen seine Fortschritte. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählten sie, dass sie statt ganzen Folgen nur Ausschnitte gesehen haben.

"Kannst du nicht gucken" Auslöser des Gesprächs war ein häufiger Kommentar von Fans, wonach die Zwillinge kaum über Schäfers Teilnahme sprechen. "Das hat einen ganz einfachen Grund: Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt noch so lange dabei ist", erklärte Tom. Beide betonten jedoch, dass dies "nicht böse gemeint" sei. "Wir kennen den ja schon lange", ergänzte Bill und stellte klar, dass der Drummer "nicht tanzen" könne. Tom lästerte, dass das auch für Bill gelte und erklärte, weshalb er die Sendung bislang verpasste: "Ich hab's noch nicht gesehen, weil ich das aus Amerika nicht gucken kann."

Bill wiederum hätte diese Möglichkeit, tut sich allerdings mit dem Format schwer. "Ich kann's gucken, aber ich finde die Sendung einfach so scheiße langweilig, es ist krass", kritisierte er die RTL-Tanzshow. Auf Gelächter des Live-Publikums erklärte er: "Gustav natürlich nicht, aber ich müsste dann dahinspulen, wo er tanzt." Beide erklärten, dass sie zumindest Ausschnitte gesehen hätten und waren sich einig, dass sich ihr Freund gut auf dem Parkett mache. Dennoch blieb Bill kritisch. "Die Sendung an sich kannst du nicht gucken, weißt du wie lang die ist?", fragte er, woraufhin ihm Tom zustimmte.

Gute Jury-Wertungen für den Drummer

Gustav Schäfer tritt in der Show mit Profitänzerin Anastasia Maruster (28) an - und konnte bislang die Jury überzeugen. Von der ersten bis zur zweiten Liveshow verbesserte er sich von 18 auf 20 Punkte. Damit lag er jeweils im soliden Mittelfeld und musste sich nicht um ein frühes Aus sorgen. Anders erging es Sonya Kraus (52) und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (39), die bereits nach der ersten punkterelevanten Show ausschieden. In der zweiten Liveshow traf es die ehemalige "Princess Charming" Vanessa Borck (29) und Profitänzerin Victoria Sauerwald.