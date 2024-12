Tokio Hotel auf Tour: So groß ist die Band in Amerika

Tokio Hotel erleben in Deutschland und Europa einen regelrechten Hype: Ihre Tour-Etappe im kommenden Jahr ist fast vollständig ausverkauft. Doch wie steht es um die aktuellen Termine in Amerika?

Tokio Hotel sind nicht nur in Deutschland und Europa erfolgreich und stehen vor Tausenden auf der Bühne. Die Kaulitz-Zwillinge und ihre Bandkollegen haben es mit ihrer Musik auch nach Übersee geschafft. Seit Samstag (30. November) touren Tom und Bill Kaulitz (35), Bassist Georg Listing (37) und Schlagzeuger Gustav Schäfer (36) durch Amerika.

Acht Konzerte

Ihr erstes Konzert der Etappe war gleichzeitig ein Heimspiel für die Kaulitz-Brüder. Seit 14 Jahren leben sie im kalifornischen Los Angeles, wo sie vor ausverkauftem Haus spielten. "Die Energie im Raum war elektrisierend", schrieb das Theater The Wiltern auf Instagram zum Tour-Auftakt. In dem Saal sollen je nach Veranstaltung bis zu 4000 Personen Platz finden, heißt es auf der Website der Location. Am Montag (2. Dezember) treten Tokio Hotel in Montréal, Kanada, auf. Karten für die Show sind noch erhältlich und auch die Halle fällt mit einer Kapazität von maximal 2438 Personen kleiner aus.

Andere Termine können sich dagegen mit ihren kommenden Auftritten in Europa messen. Im Exposition Park in Lima könnten etwa 4000 Fans Tokio Hotel live erleben, in Santagio de Chile sogar bis zu 5400. Im Vergleich dazu ist die Swiss Life Hall in Hannover mit einer Kapazität von bis zu 5800 Personen oder das Haus Auensee in Leipzig mit bis zu 3600 Konzertbesuchern für ein ähnlich großes Publikum ausgelegt. In diesen und weiteren deutschen Hallen sind Tokio Hotel 2025 zu Gast.

7000 Fans können sie in Brasilien erleben

Ihr womöglich größtes Konzert der Amerika-Tour geben Tokio Hotel in Brasilien: 7000 Konzertbesucher sollen in das Musiktheater Vibra São Paulo passen. Das Ende ihrer Reise markiert schließlich die Show am 14. Dezember in Buenos Aires, Argentinien. Bis auf den Termin in Los Angeles sind jedoch noch Karten zu haben.

Das sieht bei ihren Europa-Daten anders aus. Von März bis April 2025 geben sie ihre Songs bei 19 Konzerten zum Besten. Sieben davon finden in Deutschland statt. Tokio Hotel besuchen Ludwigsburg, Frankfurt, Köln, Leipzig, Hannover, Berlin und Hamburg. Bis auf fünf Konzerte deklarierten sie alle Daten auf Instagram als ausverkauft. Hierzulande ist Ludwigsburg die einzige Show mit verfügbaren Tickets.