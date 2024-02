Toiletten in Stuttgart: Das Putzpersonal kommt kaum hinterher

1 Öffentliche Toilette am Feuersee Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bürger beklagen den Zustand der öffentlichen Toiletten in Stuttgart: Es mangele an Klopapier, Seife und Sauberkeit, und es bedürfe mehr WCs. Die Stadtverwaltung stellt eine Studie zu den 73 Bedürfnisanstalten in Aussicht – aber die kommt nicht so schnell in Gang.











Vor nicht allzu langer Zeit ist Stuttgart bundesweit Spitzenreiter in Sachen öffentlicher Toiletten gewesen, zumindest in einer Nebenkategorie. Zum Welttoilettentag Anfang November 2015 veröffentlichte das Online-Reiseportal Swoodoo eine Flughafentoiletten-Statistik, in der der Stuttgarter Airport unangefochten Platz eins belegte: Nur 32 333 Passagiere pro Jahr mussten sich dort rechnerisch ein WC teilen, während am Münchener Airport, dem Schlusslicht der Tabelle knapp hinter Frankfurt, rechnerisch ein Klo für fünfmal so viele Passagiere pro Jahr reichen musste, für 165 417 Leute, um genau zu sein. „Der Flughafen Stuttgart ist der Spitzenreiter bei der Anzahl der Toiletten pro Passagier“, schlussfolgerte das Reiseportal.