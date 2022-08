1 Frauen sind auf dem Weindorf ein wenig im Nachteil – zumindest was die Toilettensituation angeht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Noch bis 4. September läuft das Stuttgarter Weindorf. Ärgerlich für Besucherinnen: Bei den Frauentoiletten am Marktplatz bilden sich abends lange Warteschlangen, mitunter kommt es zu Diskussionen. Dabei gäbe es gute Alternativen.















Link kopiert

Je später der Abend, desto länger die Schlangen: Ist man als Frau auf dem Weindorf, sollte man etwas mehr Zeit vor der Toilette einkalkulieren. Vor dem Container am Marktplatz stehen sich die Besucherinnen abends die Beine in den Bauch – für sie gibt es nur vier Kabinen.

Das sorgt für Ärger: Manche Frauen können oder wollen nicht warten und suchen das Männerklo auf, vor welchem sich meist keine Schlange bildet. Doch das Toilettenpersonal sowie einige Männer stört dies, vor wenigen Tagen kam es deshalb zu einer lautstarken Auseinandersetzung: Der Toilettenmitarbeiter brüllte, dass das nicht gehe. Männer argumentierten, sie würden doch auch nicht aufs Frauenklo gehen. Einige Frauen ließen sich davon nicht beirren. Andere erledigen ihr Geschäft inzwischen sogar hinter den Containern auf dem Asphalt.

Mehr Toiletten seien auf Marktplatz nicht möglich

„Das ist ein Problem, ich beobachte das auch“, sagt Bärbel Mohrmann, die Geschäftsführerin von Pro Stuttgart. Tatsächlich habe man die Anzahl der Toiletten auf dem Weindorf in diesem Jahr aber verdoppelt – und es gebe bereits mehr Toiletten für Frauen als für Männer. Aber speziell auf dem Marktplatz bestehe die Schwierigkeit, dass auf die große Fläche mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern nur eine begrenzte Fläche für Toilettencontainer ausgewiesen sei. Mehr könne man nicht aufstellen.

Lesen Sie auch Weindorf in Stuttgart Das sind die prämierten Lauben Der Verein Pro Stuttgart hat die besten Lauben auf dem Weindorf prämiert. Der erste Preis geht an Maximilian und Ferdinand Trautwein.

Anderswo gebe es gar keine Schlangen oder sie seien deutlich kürzer, sagt Bärbel Mohrmann. Sie empfiehlt Frauen, die Toiletten am Johannes-Brenz-Platz oder an der Dorotheenstraße zu nutzen. Zudem überlege man aber, die Männertoiletten am Marktplatz am kommenden Wochenende explizit auch für Frauen freizugeben, sagt sie.

Alternativen: Rathausgarage oder Markthalle

Dann hat Bärbel Mohrmann noch einen Geheimtipp: Zum einen könnten Frauen auch in der Rathausgarage auf die Toilette gehen. Zum anderen seien von Donnerstag bis Sonntag auch die Toiletten in der Markthalle bis spät geöffnet, „die haben wir extra von der Abfallwirtschaft Stuttgart angemietet“. Dort sei es fast immer leer. Ganz in den Griff werde man das Problem mit den Warteschlangen vor den Frauentoiletten aber nie bekommen, mutmaßt Mohrmann: „Das ist bei jedem Fest, bei jeder Veranstaltung ein Problem.“ Zumindest solange es keine Unisex-Toiletten gibt.