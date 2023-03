1 So reinigen Sie das WC mit nur 3 Hausmitteln. Foto: Nick Alias / shutterstock.com

In dieser Putzanleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Toilette mit nur 3 Hausmitteln reinigen und Urinstein entfernen.









Zur Reinigung der Toilette brauchen Sie lediglich Essig, Zitronensäure und Natron. Mit diesen 3 Hausmitteln wird das Klo einwandfrei sauber. Beginnen Sie zunächst mit der Entfernung des Urinsteins, bevor Sie den WC-Sitz reinigen und den Spülkasten entkalken.

Urinstein entfernen nur mit Hausmitteln

Urinstein in der Toilette lässt sich mithilfe von Essig entfernen. An den Rändern der Toilette erzielt in Essig getränktes Klopapier die beste Wirkung. Benässen Sie einige Stücke Klopapier und kleben Sie diese direkt auf den Urinstein. Lassen Sie den Essig so lange wie möglich einwirken. Sie können auch einige Knäuel unter den Spülrand stecken, um dort die Kalkablagerungen zu entfernen.

Zitronensäure gegen Urinstein im Klo

Hat sich am Wasserrand in der Schüssel eine Linie mit Urinstein gebildet, füllen Sie Essig in die Schüssel, bis das stehende Wasser komplett durch Essig ersetzt wurde. Geben Sie dann zwei bis drei Löffel Natron dazu. Das Gemisch beginnt nun zu sprudeln. Lassen Sie den Essig und das Natron so lange wie möglich einwirken, um den Urinstein restlos zu entfernen. Bevor Sie das nächste Mal spülen, können Sie noch heißes Wasser hinterherkippen. Sollte das nicht ausreichen, pressen Sie zusätzlich einige in Essig getränkte Klopapierstücke auf den Urinstein.

Falls der Urinstein besonders hartnäckig ist, können Sie diesen auch mit einem Bimsstein entfernen. Damit schaben Sie auch festsitzenden Urinstein ab.

WC-Sitz und -Rand säubern

Der WC-Sitz, der obere Rand der Toilette sowie die Spültasten lassen sich mit Essig und Wasser reinigen. Besorgen Sie sich dazu am besten eine Sprühflasche, mit der Sie die Oberflächen der Toilette benetzen. Lassen Sie den Essig kurz einwirken und wischen Sie dann mit einem feuchten Lappen nach. Trocknen Sie zum Schluss die feuchten Stellen ab, um Wasserflecken zu vermeiden. Alle Putzlappen sollten nach der Reinigung bei 60 °C gewaschen werden, empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Toilette verstopf: Helfen Essig und Natron?

Bei einer richtigen Verstopfung der Toilette kommen Sie mit Natron und Essig vermutlich nicht weit. Denn das Gemisch kann die Ursache für die Verstopfung nicht einfach auflösen. Hier müssen andere Helfer wie der gute alte Pömpel oder eine Rohrreinigungsspirale ran. Um Verstopfungen zu vermeiden, sollten Sie nur Klopapier ins Klo werfen und keine Papier- oder Feuchttücher, schreibt das Umweltbundesamt. Auch Abfälle aller Art gehören nicht in die Toilette. Und spülen Sie besser zweimal, als zu riskieren, das Rohr zu verstopfen.

WC-Spülkasten entkalken mit Hausmitteln

Mit Essig und Zitronensäure können Sie natürlich auch den Spülkasten der Toilette entkalken. Das Hausmittel der Wahl wird dazu mit Wasser vermischt und in den Spülkasten gegeben, um den Kalk zu entfernen. Wie genau das für verschiedene Spülkastenmodelle funktioniert, haben wir in unserem Ratgeber „Spülkasten entkalken" für Sie zusammengefasst.

Kann man statt Natron auch Backpulver nehmen?

Da in Backpulver Natron enthalten ist, könnten Sie es im Prinzip in Kombination mit Essig auch zur Reinigung der Toilette verwenden. Allerdings ist es viel günstiger, ein Päckchen Natron in der Drogerie oder im Internet zu kaufen als an den Vorratsschrank zu gehen.