Nachdem ein 63-Jähriger seine Familie an mehreren Orten im Kreis Reutlingen getötet haben soll, zeigt sich Reutlingens OB betroffen. Er äußert dabei auch eine Bitte an die Bürger.
Thomas Keck (SPD), Reutlingens Oberbürgermeister, hat sich bestürzt über die jüngsten Geschehnisse in Reutlingen gezeigt, nachdem fünf Menschen an verschiedenen Orten im Kreis tot aufgefunden worden sind. „Die Ereignisse von heute haben mich tief erschüttert. In unserer Stadt wurde ein Mensch Opfer dieser schrecklichen Tragödie, die im gesamten Landkreis fünf Leben gefordert hat“, sagte Keck gegenüber unserer Zeitung.