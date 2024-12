Tötungsdelikt in U-Bahn: Frau in Brand gesteckt – Geschworene erlauben Mordanklage

2 Die abgesperrte Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn gehört zum bekannten Ausflugsziel Coney Island. Foto: Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Die Frau war am Sonntagmorgen in einer New Yorker U-Bahn angezündet worden. Ihre Identität ist weiter unklar.











New York - Die New Yorker Polizei ermittelt weiter die Identität einer Frau, die zwei Tage vor Heiligabend in einer U-Bahn in Brand gesetzt wurde und starb. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter werde wegen Mordes und Brandstiftung angeklagt, gab Staatsanwalt Eric Gonzalez aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn bekannt. Eine "Grand Jury" genannte Geschworenengruppe habe für diese Anklage den Weg freigemacht.