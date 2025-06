1 Der Tatverdächtige stellte sich selbst – und rief sogar die Polizei. Foto: dpa/Soeren Stache (Symbolbild)

Ein Mann alarmiert in Plieiningen die Polizei, als sein Vater tot in der Wohnung liegt. Der Sohn räumt die Tat ein. Wie kam der Vater ums Leben? Erste Details sind nun bekannt.











Ein 76-jähriger Mann, der am 22. Mai in Plieningen getötet worden sein soll, ist offenbar erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung das Obduktionsergebnis mit. Die Untersuchung habe ergeben, dass der Mann „Stichverletzungen erlegen ist“.