Tötungsdelikt in Stuttgart-Rot: Tödliche Schüsse auf einen Kampfsportler

1 Spezialkräfte im Einsatz: Der mutmaßliche Schütze wird in der Gundelsheimer Straße festgenommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 45-Jähriger wird auf dem Balkon seiner Wohnung im Stadtteil Rot erschossen – ins Visier genommen von einem offenbar psychisch auffälligen Nachbarn. Gibt es einen Haftbefehl – oder einen Unterbringungsbefehl wegen Schuldunfähigkeit?











„Allah rahmet eylesin“ – „Ruhe in Frieden“ auf Türkisch: Die Betroffenheit in den sozialen Netzwerken ist groß nach dem Tod eines 45-Jährigen, der am Mittwochabend in Stuttgart-Rot auf dem Balkon seiner Wohnung erschossen worden ist. Als Athlet und Kampfsportler auf europäischer Ebene hatte das Opfer einen größeren Bekanntheitsgrad – doch offenbar hatte ein lokaler Nachbarschaftsstreit tödliche Folgen. Ein 42-Jähriger aus dem Wohnblock nebenan soll der Todesschütze gewesen sein. Der Verdächtige wurde in der Nacht zum Donnerstag von Spezialkräften festgenommen – in einer anderen Wohnung in der Straße.