1 Die Polizei war am Abend der Tat mit zahlreichen Einsatzkräften in Stuttgart-Rot vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im vergangenen Dezember ist ein 45 Jahre alter Mann auf dem Balkon seiner Wohnung in Stuttgart-Rot erschossen worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Todesschützen wegen Mordes angeklagt.











Am Abend des 13. Dezember hat sich in der Gundelsheimer Straße in Stuttgart-Rot ein brutales Verbrechen ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 42 Jahre alter Mann seinen Nachbarn mit einer Schrotflinte aus kurzer Distanz auf dessen Balkon erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart geht in der Anklage von wenigen Metern aus. Die großkalibrige Waffe, dessen Schaft abgesägt war, soll er vor der Tat in einem Müllsack versteckt haben, um sich dem 45-Jährigen so unauffällig nähern zu können. Laut Staatsanwaltschaft soll der 42-Jährige daher sein Opfer heimtückisch und mutmaßlich wegen eines persönlichen Konflikts, und somit auch aus niedrigen Beweggründen, getötet haben. Daher ist er wegen Mordes angeklagt, außerdem wegen Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Schrotflinte, weitere Waffen und Munition soll der Angeschuldigte unerlaubt besessen haben.