Tötungsdelikt in Stuttgart-Nord

1 In dem Wohnheim an der Türlenstraße wird eine tote Frau gefunden. Foto: dpa/Jason Tschepljakow (Archiv)

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen im Fall des Tods einer Krankenpflegeschülerin bleibt die Soko „Tür“ vorerst noch bestehen – auch, um das Motiv zu ergründen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 39-jähriger Mann sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, eine Frau in deren Wohnung an der Türlenstraße umgebracht zu haben. Die Soko „Tür“, welche die Stuttgarter Kriminalpolizei zur Aufklärung des Falls eingerichtet hat, konnte den Erfolg, nur 48 Stunden nachdem die Tote gefunden worden war, vermelden. Sehr viel mehr verrät die Polizei – bei aller Erleichterung über ihren schnellen Erfolg – jedoch nicht zu dem Fall. Warum es zu der Tat gekommen ist, darüber liegen laut einer Polizeisprecherin keine Erkenntnisse vor. Der Tatverdächtige soll auch noch keine Angaben gemacht haben.