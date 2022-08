1 Der Tatort am 11. Juli: Die Polizei bewacht das Daimler-Parkhaus. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Vor knapp vier Wochen wurde eine 32-jährige Frau tot in einem Parkhaus in Bad Cannstatt gefunden. Der Ex-Mann flüchtete in die Türkei.















Er war in die Türkei geflüchtet – nun aber klickten am Stuttgarter Flughafen die Handschellen: Die Polizei hat am Donnerstag einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in der Nacht zum 10. Juli seine 32-jährige Ex-Frau in einem Daimler-Parkhaus in Bad Cannstatt umgebracht zu haben. Der Deutsche kurdischer Herkunft war bereits mit internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Der Ex-Mann kehrt aus der Türkei zurück

Die Maschine der Turkish Airlines aus Istanbul, die planmäßig am Donnerstag um 12.40 Uhr in Stuttgart landete, war von der Polizei schon erwartet worden. „Der Tatverdächtige hatte seine Rückreise in die Bundesrepublik über seine Rechtsanwälte angekündigt“, sagt Polizeisprecherin Ilona Bonn. Der 36-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr einem Haftrichter vorgeführt, der ihn wegen Mordverdachts hinter Gitter schickte.

Leiche nach Vermisstenanzeige gefunden

Der Fall war jüngst vom Landgerichtspräsidenten Andreas Singer als Beispiel für einen Femizid bezeichnet worden – ausgelöst durch die Trennung der Beziehung. So auch in diesem Fall: Der Türkei-Deutsche soll seine von ihm getrennt lebende Frau, ebenfalls kurdischer Herkunft, gleichsam hingerichtet und in einem Auto im Daimler-Parkhaus an der Alten Untertürkheimer Straße zurückgelassen haben. Die Leiche wurde am 11. Juli nach einer Vermisstenanzeige gefunden.