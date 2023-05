Tötungsdelikt in Stuttgart

Ein Vermisstenfall ist zu einem Fall für die Mordkommission geworden. In Stuttgart ist ein 45-Jähriger offenbar vom Bruder seiner Ex-Frau umgebracht worden. Das Motiv ist äußerst rätselhaft.









Stuttgart - Es ist mitten in der Nacht, als ein Mann beim Pförtner des Polizeipräsidiums auf dem Pragsattel klingelt. Der 53-Jährige teilt mit, er habe den Ex-Mann seiner Schwester getötet. Den Beamten erzählt er noch, in welchem Gartengrundstück sie die Leiche finden können. Dann schweigt er. Seit Mittwoch sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Warum sein einstiger Schwager, ein 45-jähriger Stuttgarter, sterben musste, bleibt vorerst völlig unklar.