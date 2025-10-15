Tötungsdelikt in Stammheim: Das steckt hinter tödlichem Streit in der Tiefgarage

Zeugen entdecken in Stammheim einen verletzten Senior, der später in einer Klinik stirbt. Nicht zum ersten Mal hat ein Konflikt zwischen Mieter und Vermieter tödliche Folgen.
Was steckt hinter dem gewaltsamen Tod eines 78-Jährigen in einer Tiefgarage in Stammheim? Das Rätsel um das Tötungsdelikt, über das die Polizei erst zwei Wochen nach der Tat berichtet hat, wird nur langsam gelüftet. Ein 29-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er den Senior am 15. September im Schottweg angegriffen und tödlich verletzt zurückgelassen haben soll. Nun zeigt sich: Täter und Opfer haben sich gekannt.