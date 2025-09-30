Tötungsdelikt in Remseck: Femizid? Prozess gegen Ehemann hat begonnen

Seit einem halben Jahr sitzt ein 48-Jähriger aus Remseck in Untersuchungshaft, weil er seine Ehefrau erstochen haben soll. Nun hat der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart begonnen.
Diese Tat hat nicht nur die Menschen im Remsecker Stadtteil Neckargröningen erschüttert: Am Morgen des 20. März soll ein 48-Jähriger seine gleichaltrige Ehefrau, die wegen ihres ehrenamtlichen Engagements im Ort gut bekannt war, erstochen haben. Nach der Tat fügte er sich selbst schwere Verletzungen zu, die dazu führten, dass er längere Zeit im Krankenhaus lag und erst am 11. April in die Untersuchungshaft überführt wurde. Am 23. Mai wurde Anklage gegen ihn erhoben.