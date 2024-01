6 In einem Wohnhaus in Pfaffenweiler sind drei Leichen gefunden worden. Foto: Marc Eich

In einem Einfamilienhaus in Pfaffenweiler sind am Freitagnachmittag drei Leichen entdeckt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Was die Polizei bislang weiß.











In Pfaffenweiler bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind drei Leichen in einem Wohnhaus gefunden worden. Sie sollen Opfer eines Tötungsdelikts geworden sein. Auch die Kriminalpolizei ist am Einsatz beteiligt, wie der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.