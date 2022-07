Tötungsdelikt in Offenburg

Eine Tatverdächtige ruft selbst die Polizei, nachdem zwei Frauen getötet wurden. Sie lässt sich festnehmen.















In einer Unterkunft in Offenburg sind am Samstag zwei tote Frauen entdeckt worden. Gegen eine Frau im Alter von Mitte 40 sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Verdächtige hat gegen 12.15 Uhr wohl selbst den Notruf abgesetzt und über die vorangegangene Tat informiert.

Opfer dem familiären Umfeld zugerechnet

Die Polizei entdeckte in dem von der Frau bewohnten Zimmer die Leichen, wie ein Sprecher weiter mitteilte. Die Identität der Toten sei zunächst unklar gewesen. „Diese werden nach derzeitigem Kenntnisstand dem familiären Umfeld der Frau zugerechnet, wo auch ein mögliches Motiv vermutet wird.“ Die Verdächtige habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Sie ist in polizeilichem Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Haftbefehles, heißt es.