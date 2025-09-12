Tötungsdelikt in Kirchheim: Angeklagter schlief neben blutendem Opfer ein

Ein 62-Jähriger wurde im Dezember tot in seiner Kirchheimer Wohnung aufgefunden. Ein 41-jähriger Angeklagter legte nun vor dem Landgericht Stuttgart ein Geständnis ab.
Bis zu sechs Fausthiebe habe er seinem Opfer verpasst. Dann sei er neben dem am Boden liegenden, blutenden Mann auch aufgrund seines hohen Alkoholkonsums eingeschlafen, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger verlauten. Wegen Totschlags muss sich der 41-Jährige vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Im Dezember 2024 soll er einen 62-Jährigen in dessen Wohnung in Kirchheim getötet haben.