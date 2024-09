Tötungsdelikt in Häfnerhaslach: Früherer Nachbar des Angeklagten berichtet: „Er wollte mich umbringen“

Tötungsdelikt in Häfnerhaslach

1 Der 45-Jährige lebte in Häfnerhaslach in einem Wohncontainer. Foto: Sandra Lesacher

Im Totschlags-Prozess von Häfnerhaslach sind frühere Vorfälle mit dem Angeklagten zur Sprache gekommen. Unter anderem berichtete ein ehemaliger Mitbewohner der Sozialunterkunft davon, wie der 45-Jährige ihn aus dem Nichts mit einem Schuhlöffel und einem Messer attackiert habe.











Am mittlerweile fünften Verhandlungstag um den Tod eines 58-Jährigen in Häfnerhaslach haben die Richter der 1. Schwurgerichtskammer versucht, sich ein genaueres Gesamtbild des Angeklagten durch den Blick auf frühere Straftaten des 45-Jährigen zu machen. Fast eine Stunde lang wurde ein ehemaliger Nachbar in der Sozialunterkunft des Mannes befragt, der noch heute unter den Nachwirkungen eines Angriffs des 45-Jährigen zu leiden hat.