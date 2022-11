1 Die Obduktion des Getöteten stand Montagmittag noch aus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 25-Jähriger wird am Sonntagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft im Filderstädter Stadtteil Sielmingen (Kreis Esslingen) getötet. Ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.















Im Fall des 25-jährigen Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt-Sielmingen, der nach einer Auseinandersetzung am Sonntag gestorben ist, gibt es laut der Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. Am Montagmittag stand die Obduktion des Opfers noch aus. Ein dringend tatverdächtiger 26-Jähriger verweigert bislang die Aussage, befindet sich inzwischen aber in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr waren Rettungsdienst und Polizei zu der Flüchtlingsunterkunft in Sielmingen gerufen worden, wo sie den 25-Jährigen mit stark blutenden Verletzungen gefunden hatten. Trotz Reanimationsversuchen konnte der junge Mann nicht gerettet werden. Gegen 9 Uhr kam der tatverdächtige 26-jährige Bewohner der Unterkunft von sich aus zum Polizeirevier Filderstadt und berichtete von der Auseinandersetzung mit seinem Landsmann. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Den Angaben der Polizei zufolge ist erst in den kommenden Tagen mit genaueren Erkenntnissen zum Tathergang zu rechnen.

Genauere Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen erwartet