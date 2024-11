12 Der Trauerzug verlief durch die Innenstadt von Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Freunde des getöteten Luca gedachten am Samstag mit einem großen Trauermarsch an den 31-Jährigen. Der Zug startete am Bahnhof, ging durch die Altstadt und endete am Tatort, wo die Trauernden noch lange schweigsam standen.











In Gedenken an den getöteten Luca sind am Samstagnachmittag Hunderte durch die Esslinger Altstadt gezogen. Der 31-Jährige wurde vor knapp zwei Wochen mit einer selbst gebauten Waffe erschossen.