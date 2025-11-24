Tötungsdelikt in Bayern: 38-Jährige in Hotelzimmer mit mehreren Messerstichen getötet
In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden (Symbolfoto). Foto: David Young/dpa/David Young

In einem Hotel in Bayern ist eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde.

In einem Hotel im bayerischen Olching ist eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Ein Hotelgast berichtete am Sonntagnachmittag an der Rezeption, dass sich in seinem Zimmer eine leblose Frau befinde, wie die Polizei am Montag in Ingolstadt mitteilte. Alarmierte Beamte entdeckten die 38-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim kurze Zeit später tot in dem Zimmer. Sie war offenbar mit mehreren Messerstichen getötet worden.

 

Tatverdächtig ist laut Polizei der Mieter des Zimmers, ein wohnungsloser 56-Jähriger. Er wurde noch vor Ort festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in dem Hotelzimmer gefunden.

 