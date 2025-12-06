Tötungsdelikt: Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein

1 Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt tödlich verletzt - der Tatverdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.











Ingolstadt - Ein Mann soll in Ingolstadt mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen und sie dabei tödlich verletzt haben. Die 45-Jährige kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Verdächtige wurde demnach mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.