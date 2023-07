1 Am Tag nach der Tat im Fasanenhof. Auf dem Gehweg hat jemand Blumen niedergelegt. Foto: 7aktuell.de/

In nächster Nähe des Verbrechens am Fasanenhof stand ein Waldheimbus besetzt mit 130 bis 140 Kindern. Ein Teil der Kinder hat den Mord gesehen. Das Waldheim reagiert vorbildlich.









Stuttgart - Auch am Tag danach wird gespielt und gelacht im Waldheim Möhringen. Aber auch das Weinen hat seinen Platz. In einem geschützten Raum können sich die Kinder zurückziehen, sich in den Arm nehmen, reden, malen, schweigen. Pfarrer Ernst-Martin Lieb ist für sie da. An diesem Donnerstag, aber auch danach stehe er parat, sagt Lieb. „Das zu verarbeiten braucht Zeit“, weiß der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Möhringen und Fasanenhof, der ausgebildeter Notfallseelsorger ist.