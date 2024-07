Tötung in Kaiserslautern: Tödlicher Messerangriff folgte wohl auf sexuelle Belästigung

1 Eine Frau soll einen 64-Jährigen in Kaiserslautern mit einem Messer getötet haben. Offenbar ging der Tat ein sexueller Übergriff gegen die 20-Jährige zuvor. Foto: Carsten Rehder/dpa

Vor dem Messerangriff einer 20-Jährigen in Kaiserslautern soll das Opfer sie sexuell belästigt haben. Das zeigt laut Ermittlern ein Video einer Überwachungskamera. Es zeigt noch weitere Details.











Link kopiert



Kaiserslautern - Dem tödlichen Messerangriff gegen einen 64-Jährigen im Hauptbahnhof Kaiserslautern ist wohl eine sexuelle Belästigung gegen die tatverdächtige Frau vorausgegangen. Die 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag mitteilte. Auf dem Bildmaterial der Videoüberwachung des Hauptbahnhofs sei zu erkennen, wie der 64-jährige Mann der 20-jährigen Frau am Samstag auf einer Rolltreppe an das Gesäß fasst.