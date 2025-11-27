Ein Schlaganfall und eine systemische Erkrankung halten sie nicht auf: Seit 2021 führt Franziska Weiler eine glutenfreie Patisserie in Wimsheim – und sie hat noch mehr vor.
Franziska Weiler ist eine starke Frau. 2021 erleidet sie kurz vor ihrer Konditorenprüfung eine Hirnentzündung und einen Schlaganfall. Sie ist monatelang im Krankenhaus, kämpft sich zurück ins Leben und eröffnet noch im selben Jahr ihr eigenes Unternehmen: Die Patisserie Süßstoff in Wimsheim. Weiler sagt: „Die Arbeit gibt mir Kraft und Lebensenergie – ohne sie würde ich vielleicht versinken.“