Ein Schlaganfall und eine systemische Erkrankung halten sie nicht auf: Seit 2021 führt Franziska Weiler eine glutenfreie Patisserie in Wimsheim – und sie hat noch mehr vor.

Franziska Weiler ist eine starke Frau. 2021 erleidet sie kurz vor ihrer Konditorenprüfung eine Hirnentzündung und einen Schlaganfall. Sie ist monatelang im Krankenhaus, kämpft sich zurück ins Leben und eröffnet noch im selben Jahr ihr eigenes Unternehmen: Die Patisserie Süßstoff in Wimsheim. Weiler sagt: „Die Arbeit gibt mir Kraft und Lebensenergie – ohne sie würde ich vielleicht versinken.“

Die 28-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie sehr krank ist: „Ich habe eine systematische Erkrankung, die meinen ganzen Körper betrifft“. Dadurch wird ihr viel Lebensqualität genommen: Sie kann nur noch Weichkost essen, was es schwer macht, ihre eigenen Produkte zu probieren.

Auf ihrem rechten Auge kann sie nicht mehr sehen, auch ihre Hände sind betroffen und die Beweglichkeit eingeschränkt. Dazu kommen Schmerzen und Klinikaufenthalte. Aussicht auf Besserung ist nicht wirklich in Sicht, denn selbst ihre Ärzte sind aufgrund der seltenen Erkrankung ratlos.

Mutter und Vater sind dabei: Ein Schicksalsschlag führt zum Familienunternehmen

Angesichts dieser Umstände ist Weiler stolz auf das, was sie mit ihrer Patisserie geschaffen hat. „Aber vor allem bin ich meiner Familie und meinem Partner unglaublich dankbar. Ohne ihren uneingeschränkten Rückhalt wäre das alles nicht möglich“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

So ist die Patisserie Süßstoff in Wimsheim zu einem Familiengeschäft geworden: Die Mutter ist gelernte Grafikdesignerin und für die optischen Konzepte verantwortlich, der Vater kümmert sich um finanzielle Angelegenheiten – passend zu seinem Beruf als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Seit fast fünf Jahren führt Franziska Weiler die kleine Patisserie in ihrem Heimatort Wimsheim nun. Hier und in einem mobilen Trailer verkauft sie auf Bestellung Törtchen, Kekse, Macarons, Pâtes und anderes Süßes und Salziges. Alles ist glutenfrei, denn die junge Konditorin hat selbst Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit. Viele Produkte sind außerdem vegan und zuckerreduziert.

Alles in der Patisserie Süßstoff ist glutenfrei und handgemacht

Das Konzept kommt an: Gerade auf dem Land sind glutenfreie Bäckereien oder Patisserien noch eine Seltenheit. Deshalb hat sie auch zahlreiche auswärtige Kunden. „Für Menschen mit Zöliakie ist es ein Traum, sich in der Patisserie nicht einschränken zu müssen“, erzählt Franziska Weiler. Neben Klassikern wie Schokokeksen bietet sie auch Außergewöhnlicheres an. Ihr Lieblingstörtchen mit Fenchelsamen zum Beispiel.

In ihrer Backstube wird alles von Hand gemacht – nur die Küchenmaschinen helfen beim Teig rühren. Dahinter steht eine Überzeugung: „Mein Handwerk wird immer industrieller, es geht verloren. Ich will es mit meiner Arbeit weiter bewahren.“

Wie viele Arbeitsschritte für das Herstellen ihrer Produkte nötig sind, will Franziska Weiler auch ihren Kunden näherbringen. Vor ihrer Patisserie steht schon mal der eine oder die andere an der Scheibe und beobachtet die Konditorin in Aktion. Und alle paar Monate gibt es die Gelegenheit, bei einem Tiffany-Frühstück dabei zu sein. Während sie kocht und backt, erfahren die Teilnehmer, wo die Rohstoffe herkommen, was verarbeitet wird und wie. „So entsteht noch mal ein ganz anderer Respekt zum Produkt und ein besonderer Genuss“, erklärt die junge Frau.

Nähe zum Produkt will Weiler auch durch die Kooperation mit dem Obstkundler Matthias Braun vom Projekt Sortenerhalt Hemmingen erzeugen. Seit Anfang 2025 veredeln historische Apfel- und Birnensorten aus der Region ihre Macarons, Törtchen, Pralinen und Marshmallows. Auch die Lebkuchen-Klassiker werden dieses Jahr mit dem Dörrobst verfeinert, was für ein intensives Aroma sorgt.

Franziska Weiler ist experimentierfreudig

„Man muss einfach mal was wagen und dann mit dem Feedback arbeiten“, sagt Franziska Weiler. Gerade trocknet sie Eichenlaub im Backofen, für eine Hochzeitstorte. Der obere Stock besteht aus Rote-Beete-Apfel-Ragout mit Erbsenkresse-Mus und der untere aus Birnen-Ragout mit Eichenlaub und Schokoladen-Cremeux. „Ich glaube, das erwartet keiner in einer Torte“, sagt die Konditorin lachend. Das Hochzeitspaar war beim Probeessen begeistert – gerade diese Wertschätzung ist es, die Weiler sehr glücklich macht.

In einem Onlineshop soll es haltbare Produkte geben

Um noch mehr Menschen mit ihren Produkten zu erreichen, möchte sie einen Onlineshop starten. Geplant ist er schon länger, doch die vielen Bestellungen lassen ihr kaum Zeit dafür. Im Onlineshop sollen länger haltbare Produkte wie Dauergebäck oder salzige Kekse angeboten werden – und ihre Backerbsen, glutenfrei eine Rarität. Außerdem sensibilisiert sie die Branche, indem sie Workshops über glutenfreies Backen gibt. Franziska Weiler lächelt strahlend: „Ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben. Backen ist einfach mein Leben.“