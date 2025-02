Wer schon immer einmal kreativ mit Ton arbeiten, seine eigene Keramik herstellen oder sich an der Töpferscheibe ausprobieren wollte, kann in Ludwigsburg und Umgebung einen Töpferkurs besuchen und kreativ werden.

Lernen von den Profis – Keramikdesigner, Künstler und Töpfermeister geben ihr Wissen weiter und vermitteln Interessierten das nötige Know-how in der Handmodellierung und an der Töpferscheibe. In welchen Werkstätten und Ateliers man im Raum Ludwigsburg einen Töpferkurs machen kann.

Töpfern in der Kunstschule Labyrinth

In der Kunstschule Labyrinth wird regelmäßig eine offene Keramikwerkstatt angeboten. Je nach Termin können vom Schulkind bis zum Erwachsenen alle teilnehmen, die Lust auf die Arbeit mit Ton haben. Idealerweise bringen die Teilnehmenden bereits Vorkenntnisse mit, zwingend erforderlich sind diese jedoch nicht. In einem weiteren Kurs, der sich an Teilnehmende ab 18 Jahren richtet, vermittelt Vitali Safronov die keramischen Grundtechniken. Dieser Kurs richtet sich gleichermaßen an Anfänger und Fortgeschrittene. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt per Post, und die Formulare finden Interessierte auf der Webseite der Kunstschule.

Die Kunstschule Labyrinth befindet sich in der Hindenburgstraße 29, in Ludwigsburg.

Gestalten mit Ton an der Schiller-Volkshochschule

Auch die Schiller Volkshochschule bietet im Landkreis Ludwigsburg verschiedene Töpferkurse an. Hier gibt es Kurse zum Gestalten mit Ton, dem Drehen auf der Töpferscheibe oder auch dem Töpfern am Tisch. Termine gibt es sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Manche Kurse bestehen aus mehreren Terminen. Informationen zu Kursbelegung, Terminen, Kosten und dem Veranstaltungsort finden Interessierte online auf der Webseite der Volkshochschule. Tickets für die Kurse sind ebenfalls auf der Webseite zu erwerben.

Die Kurse finden in verschiedenen Außenstellen statt.

Keramikatelier K5 im Residenzschloss

Im Residenzschloss Ludwigsburg finden Kunstliebhaber das Atelier K5. Hier werden mit Liebe einzigartige Keramiken hergestellt. Kenji Fuchiwaki ist selbstständiger Künstler im Atelier und bietet auf Nachfrage auch Keramikkurse für Interessierte an. In der Werkstatt befinden sich zwei Töpferscheiben. Die Termine für Kurse werden auf Anfrage vergeben. Im Repertoire sind folgende Kurse:

Kurze Museumsführung und Drehen an der Töpferscheibe (für Kinder)

Drehkurs für Anfänger und Fortgeschrittene

Gruppenerfahrungskurs (auch für Eltern und Kinder)

Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung erhalten Interessierte online auf der Webseite von AtelierK5. Das Atelier befindet sich in der Schloßstraße 30, in 71634 Ludwigsburg.

Töpferkurse im Keramik Atelier Melis

Wer auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis ist – ganz gleich ob für sich selbst, gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin oder mit einer Gruppe – hat mit einem Töpferkurs in Bietigheim-Bissingen eine ganz besondere Idee gefunden. Inhaberin Daniela ist Künstlerin aus Leidenschaft und bietet verschiedene Kurse in ihrem Atelier an. Je nach Vorkenntnissen können Interessierte an Schnupper- und Intensivkursen teilnehmen, alle wichtigen Grundlagen kennenlernen und ein echtes Unikat aus Ton mit den eigenen Händen erschaffen. Auch kleine Künstler können sich am Ton versuchen, wenn sie am Kindertöpfern teilnehmen. Austausch mit Gleichaltrigen und einen kreativen Ausgleich finden ältere Personen beim Seniorentöpfern.

Wer Interesse an einem Töpferkurs hat, kontaktiert das Atelier Melis ganz einfach über die Webseite. Die Adresse lautet: Bietigheimer Straße 51 in 74321 Bietigheim-Bissingen.

Töpfern in Susannes Töpferei

Töpfermeisterin Susanne Maurer führt interessierte kreative Köpfe in das traditionsreiche Kunsthandwerk des Töpferns ein. In Töpferkursen für Erwachsene und Sommerferien-Kursen für Kinder bringt sie ihren Teilnehmenden die Grundlagen des Töpferns näher und begleitet sie auf dem Weg zum handgemachten Unikat. Auch Kindergeburtstage können hier gefeiert werden. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite der Künstlerin.

Die Werkstatt befindet sich in der Bottwartalstraße 1, in 71672 Marbach am Neckar.

Töpfern bei Susanne Hammer

In der Werkstatt von Keramikdesignerin Susanne Hammer können kleine und große Hobby-Künstler an Töpferkursen teilnehmen. Egal ob als Einzelperson, gemeinsam mit Freunden, als Eltern mit Kindern oder als ganze Schulklasse – alle können einen Termin buchen. Die Werkstatt bietet unterschiedliche Kurse an wie Kindergeburtstage und Kurse an der Töpferscheibe. Anfragen kann man ganz unkompliziert über die Webseite oder per Telefon.

Die Werkstatt liegt in der Remsstraße 1, in 74379 Ingersheim