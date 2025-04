In der Region Esslingen erwarten Kreativinteressierte vielfältige Töpferkurse. Für Anfängern bis Fortgeschrittene bieten zahlreiche Ateliers Workshops zum Töpfern, Drehen und Modellieren an. Hier kann jeder seine keramischen Fähigkeiten entdecken und entwickeln.

Töpfertante – Keramik Studio

Die Töpfertante in Esslingen ist ein kreatives Keramik-Bemalstudio, das eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten bietet. Mit Techniken wie Siebdruck, Stempeln oder der Bubbletechnik entstehen individuelle Lieblingsstücke – ganz ohne Vorkenntnisse. Ob allein, in Gruppen oder bei speziellen Events, hier können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kreativ entfalten. Die verwendeten Farben sind ungiftig, lebensmittelecht und lassen sich leicht auswaschen.

Außerdem gibt es eine Töpferwerkstatt im Obergeschoss, die Kurse für Einsteiger sowie eine offene Werkstatt für erfahrene Keramikkünstler anbietet. An der Drehscheibe oder mit der Plattenwalze entstehen einzigartige Werke, die vor Ort gebrannt und veredelt werden können. Regelmäßige Workshops und flexible Buchungsmöglichkeiten ermöglichen ein kreatives Erlebnis in besonderer Atmosphäre. Auch private Gruppenveranstaltungen sind möglich.

Adresse: Oberer Metzgerbach 26, 73728 Esslingen am Neckar.

Armbruster Porzellan in Nürtingen

In den Keramik-Workshops von Armbruster Porzellan können Anfänger und Fortgeschrittene an der elektrischen Töpferscheibe ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung in kreativer Atmosphäre erlernen und vertiefen. Die fortlaufenden Kurse mit vier bis sieben Teilnehmern finden dienstags von 9 bis 11.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 21.30 Uhr statt. Zusätzlich gibt es Wochenendkurse, in denen das Drehen kleiner, mittlerer oder großer Gefäße geübt wird. Diese Termine sind einzeln buchbar und beinhalten die Glasur, das Brennen und den Ton.

Für Fortgeschrittene stehen spezialisierte Porzellandrehkurse zur Verfügung, die sich mit Techniken wie dünnem Drehen, Marmorieren und Schellackdekor beschäftigen. Die Porzellanwochenenden (April und Oktober 2025) beinhalten eine Brennkurvenbesprechung. Werke können entweder selbst gebrannt oder gegen eine Gebühr vor Ort gebrannt werden.

Adresse: Max-Eyth-Straße 33, 72622 Nürtingen.

Atelier der Tonschwalbe in Kirchheim unter Teck

Samstags ab 11 Uhr können Anfänger und Fortgeschrittene das Atelier der Tonschwalbe besuchen und an verschiedene Töpferkursen teilnehmen. Zur Auswahl stehen drei Kursmodelle: ein Gestaltungskurs mit Handaufbau, ein Einzeldrehkurs an der elektrischen Töpferscheibe sowie ein Kombikurs, der beide Techniken vereint. Beim Gestaltungskurs entstehen Werke in einer zweistündigen Einheit, die nach dem Brand in einem weiteren Termin glasiert werden. Der Einzeldrehkurs vermittelt das Zentrieren und Drehen kleiner Schalen an der Töpferscheibe, wobei das Abdrehen und Glasieren vom Atelier übernommen wird. Der Kombikurs verbindet beide Methoden und umfasst drei Termine.

Die Kurse finden in entspannter Atmosphäre statt und verbinden Kreativität mit Entschleunigung. Anmeldungen erfolgen per Telefon, E-Mail oder Direktnachricht, die zweite Einheit zum Glasieren wird nach dem Brand individuell zugeteilt. Aufgrund der Trocknungszeit und Ofenkapazitäten können zwischen den Terminen bis zu acht Wochen liegen. Wer flexibel ist, kann auch mobile Töpferkurse buchen – zum Beispiel im eigenen Garten oder auf dem Balkon.

Töpferbegeisterte finden im Atelier vielseitige Kursformate: Wöchentliche Angebote umfassen einen Mini-Kurs von einer Stunde und einen Maxi-Kurs von zwei Stunden. Der Mini-Kurs läuft donnerstagabends, der Maxi-Kurs am Montagvormittag.

Zusätzlich gibt es eine offene Werkstatt mit flexiblen Buchungsmöglichkeiten. Samstags zwischen 11 und 14 Uhr können Interessierte reinschauen, sich ausprobieren und töpfern.

Adresse: Bismarckstraße 18, 73230 Kirchheim unter Teck

Keramikkurse an der Volkshochschule Esslingen

Die Volkshochschule Esslingen bietet zwei interessante Keramikkurse an. Zum einen den Kurs "Plastisches Gestalten mit Ton" und den Kurs "Ton und Keramik". Die Kurse beinhalten praktische Arbeit und theoretische Einführungen.

Die Kurse bieten mehr als nur Grundlagen: Teilnehmende lernen verschiedene Töpfertechniken. Vom Umgang mit unterschiedlichen Tonsorten bis zu kreativen Dekorationsmethoden erwarten die Kursteilnehmer praxisnahe und inspirierende Einblicke in die Welt des Töpferns. Alle Informationen zu Kursinhalten, Terminen und Anmeldung gibt es auf der Website der vhs Esslingen.

Adresse: Mettinger Straße 125, 73728 Esslingen am Neckar.

Töpfern an der Kunstakademie Esslingen

Auch an der Kunstakademie Esslingen können Interesserte im Bereich Bildhauerei und Keramik praxisorientierte Kurse belegen. Im Keramikatelier in Esslingen können Teilnehmer ihre Fähigkeiten im plastischen Gestalten mit Ton ausbauen. Die Akademie ist bekannt für ihre enge Verbindung zwischen Kunst, Technik und Praxis. Neben dem vielfältigen Programm, wird den Teilnehmern eine inspirierende Atmosphäre, in der individuelle künstlerische Entwicklung im Vordergrund steht, geboten. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Kunstakademie zu finden.

Adresse: Fritz Müller Straße 1, 73730 Esslingen.

Objekte aus Ton - Atelier Gaby Pühmeyer

Im Atelier Pühmeyer können Erwachsene in verschiedenen Töpferworkshops die Kunst des plastischen Gestaltens lernen. Der Fokus liegt auf der Modellierung des menschlichen Körpers, etwa durch das Erstellen von Köpfen, Büsten oder Torsi. Einzelunterricht wird ebenfalls angeboten, sodass eine individuelle Betreuung möglich ist. Zusätzlich gibt es die offene Werkstatt für spontane kreative Projekte. Wer sich für die aktuellen Kurse interessiert, kann sich auf der Webseite des Ateliers informieren.

Adresse: Wielandstraße 4, 73728 Esslingen.