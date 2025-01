Ob Handmodellierung oder Töpfern an der Drehscheibe: In den Stuttgarter Studios und Werkstätten lernen kreative Köpfe alles über Ton und das Töpfern. Verschiedene Techniken, Materialien und Werkzeuge, Glasurtechniken und Brennvorgänge. Töpfern ist vielseitig. Wo man töpfern lernen, frei arbeiten und kreativ werden kann, zeigt dieser Überblick.

Töpfern und Wohlfühlen im Töpfer Tempel

Entspannende Musik erklingt, der Duft von Räucherwerk liegt in der Luft und eine kreative Wohlfühlatmosphäre empfängt die Besucher. Im Töpfer Tempel genießen Kreative ihre Auszeit „offline“ und abseits des Alltagstrubels. Ob man allein in Ruhe kreativ werden, mit einem Freund oder einer Freundin Zeit verbringen, einen kreativen Junggesellinnenabschied feiern oder ein Team-Event ausrichten möchte – wer gerne kreativ mit Ton arbeitet, ist im Töpfer Tempel an der richtigen Adresse.

Die Werkstatt bietet verschiedene Möglichkeiten: Anfänger können an einem Töpferworkshop teilnehmen oder den kompletten Herstellungsprozess in drei Terminen durchlaufen. So wird gemeinsam getöpfert, dekoriert, glasiert, verziert und bemalt. Zusätzlich werden sogenannte "Skill Sessions" angeboten. Hier erfahren Teilnehmende alles, was sie über das Töpfern wissen müssen: Wie knetet und formt man Ton, welche Arten von Henkeln gibt es, und wie stellt man sie her? Diese und weitere interessante Einblicke gibt es vor Ort. Auch Glasurworkshops werden im Töpfer Tempel angeboten.

Termine können unkompliziert online gebucht werden. Der Töpfer Tempel befindet sich in der Mittelstraße 14 in 70180 Stuttgart. Der Eventraum liegt in der nahegelegenen Heusteigstraße 43B.

Töpfern und Workshops im Art Atelier Stuttgart

Das Art Atelier versteht sich als kreativer Rückzugsort für Kunst und Handwerk. Im Töpferstudio werden Töpferkurse und Keramikbemalung angeboten. Die Kurse können in Gruppen oder privat gebucht werden. Wer ein kreatives Event ausrichten möchte – beispielsweise eine Babyshower, ein Firmenevent oder eine Geburtstagsfeier – ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Kursteilnehmende lernen, wie man an der Töpferscheibe töpfert oder durch Handmodellierung einzigartige Einzelstücke herstellt. Die unterschiedlichen Workshops und Termine sind online auf der Webseite einzusehen. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls direkt über die Webseite.

Getöpfert wird in der Breitscheidstraße 82 in 70176 Stuttgart.

Arbeiten mit Ton: Töpfern im Studio Suho

Im Studio Suho werden aus Steinzeugton und Porzellan Keramiken hergestellt. In Kursen und Workshops bringt Inhaberin Susanne Hoffmann den Teilnehmenden den Umgang mit den Materialien bei. Interessierte wählen zwischen Kursen an der Töpferscheibe und Kursen zum Handaufbau. Auf der Webseite des Studio Suho können Interessierte direkt den bevorzugten Kurs buchen. Wer bereits Erfahrungen im Handaufbau hat, kann sich online zum „Open Monday“ anmelden. Hier wird montags von 13 bis 20 Uhr getöpfert – ohne Anleitung, ganz nach eigenen Ideen. Der verwendete Ton wird pro 100 Gramm abgerechnet, nachdem die Keramik glasiert und gebrannt wurde.

Das Studio finden Kreative in der Böheimstraße 9 in 70178 Stuttgart.

Töpferkurs bei Grasler Tee und Keramik

Hier stehen verschiedene Kurse auf dem Programm. Wählen können Interessierte zwischen einem Töpferkurs an der Drehscheibe, einem Handbuilding-Kurs und einem Handbuilding-Kurs für Eltern mit Kind. Zusätzlich haben erfahrene Personen die Möglichkeit, in der offenen Werkstatt zu arbeiten. Hierfür sind Vorkenntnisse nötig. Inhaberin Lena Grasler töpfert an der Drehscheibe und gibt ihr Wissen gerne an ihre Kursteilnehmenden weiter. Jan Cafuk ist Experte für Ton und den Handaufbau. Zusätzlich widmet sich Lena Grasler ihrer großen Liebe zu wilden Teesorten. Sie verkauft handgelesene Tees in ihrem Studio und bietet außerdem eine geführte Wildkräutertour an.

Grasler Tee und Keramik befindet sich in der Rotebühlstraße 59A in 70178 Stuttgart.

Kunst und Grafik: Töpfern bei Alexandra Trivino

Am Katharinenplatz 3 finden Kreative die Töpferwerkstatt von Alexandra Trivino. Töpferneulinge werden an die drei Grundtechniken des Töpferns ohne Drehscheibe herangeführt. Dafür genügt ein Termin. Für das Töpfern an der Töpferscheibe ist ebenfalls eine Einführung in einem Kurs vorgesehen. Fortgeschrittene können auch zum freien Töpfern in die Werkstatt kommen. Wer zu Hause bereits selbst getöpfert hat, kann seine Kunstwerke hier auch brennen lassen. Auf Anfrage können in der Werkstatt auch Kindergeburtstage oder Gruppenevents veranstaltet werden.

Getöpfert wird am Katharinenplatz 3 in 70182 Stuttgart.

Töpfern im Werkstatthaus

Im Werkstatthaus gibt es Raum für Handwerk und Kunst. Hier finden sich verschiedenste Werkstätten der Bereiche Malerei, Fotografie, Film, Bildhauerei, Textil und auch Keramik. Das Haus steht mit seinen Werkstätten allen Altersgruppen offen. Die Keramikwerkstatt befindet sich in Raum 01.03. und wird vom Katharina Kucher begleitet. Unter fachlicher Führung und in guter Gesellschaft können Interessierte hier Keramik kennenlernen und sich ausprobieren. An jedem dritten Samstag im Monat findet der Workshop "DIY@WHS Keramik Kompakt" statt. Termine sind über die Webseite buchbar. In verschiedenen Intensiv-Workshops können Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene ihr Wissen und Können zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten vertiefen.

Wer gerne an der Drehscheibe töpfern möchte, kann hier auch einen Schnupperkurs belegen. Wer bereits Erfahrung hat und einen Intensivkurs belegt hat, kann hier auch zum freien Arbeiten kommen. Die verschiedenen Kurse sind online einzusehen und buchbar.

Das Werkstatthaus befindet sich in der Gerokstraße 8 in 70188 Stuttgart.