1 Moderator Frank Plasberg von Hart aber Fair in der ARD Foto: obs/ARD Das Erste

Bei „Hart aber Fair“ punktet ein Pastor gegen das Fleischimperium von Tönnies, der auch in der Politik nur noch wenig Verständnis findet. Aber der schlägt zurück in der Person eines Haferflocken-Produzenten.

Stuttgart - Das moralisierende Auftreten gehört zu den Grundzügen von ARD-Moderator Frank und dass er in seiner Sendung „Hart aber Fair“ am Montagabend das Fleischimperium von Clemens Tönnies gewissermaßen zur Schlachtbank führen wollte, das war erwartbar. Spannend und eindrucksvoll aber immerhin, wie sich der für den leider nicht anwesenden „Angeklagten“ Tönnies ein Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Ernährungsindustrie, Christian von Boetticher, in die Bresche warf.

Selbst der Minister rückt von Tönnies ab

Er selbst ist Geschäftsführer von Köllnflocken, konnte die Anliegen der Großmetzger aber feinfühlig vertreten: Er wies auf die enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern hin, mit der die Fleischindustrie nach der Westfleisch-Viruskrise alle Pläne zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgestimmt habe, schilderte das Kälte- und Entlüftungsproblem in den Schlachthöfen und verteidigte Tönnies, wo er nur konnte. „Es ärgert mich, dass hier ein Stab gebrochen werden soll über Dinge, die nicht bewiesen sind. Wir könnten hier eigentlich auch über Müsli sprechen“, meinte Müsliproduzent von Boetticher. Im übrigen habe Tönnies 1300 Wohnungen für 5500 Mitarbeiter.

Damit war die Verteidigungsrede für Tönnies aber schon gehalten, der Rest war nur noch Anklage. Selbst der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Heinz Laumann („Wir haben in NRW ein sehr gutes Gesundheitssystem“) rückte von Tönnies ab. Der Christdemokrat musste aber zuvor noch die Bemühungen der Regierung in Düsseldorf zur Bewältigung der Krise schildern und sie verteidigen, vor allem die Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Viruskrise sei trotzt der 1550 Infizierten bei Tönnies „klar lokalisierbar“: Man habe 7000 Menschen in Quarantäne geschickt, betroffen seien 1600 Wohnungen, man habe Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh geschlossen und 100 Übersetzer bestellt, um die osteuropäischen Schlachthofmitarbeiter zu informieren, so Laumann. „Wir haben außerhalb des Dunstkreises der Schlachtbetriebes von Tönnies nur 19 Infizierte“, betonte der Minister.

Ein Pfarrer kratzt am Image vom Saubermann

Aber selbst Laumann konnte sich ein Kopfschütteln über Tönnies nicht verkneifen und schilderte die Probleme beim landesweit angeordneten Testen von Schlachthofmitarbeitern nach der Westfleisch-Krise: Bei Tönnies hätten „die nicht mal gewußt, wer in die Firma ein und ausging“.

Vollends am Image des Saubermanns Tönnies kratzte der zugeschaltete Pfarrer Peter Kossen aus dem Ort Lengerich. Er schilderte die Arbeitsbedingungen als äußerst desolat, die „billige Wurst auf unserem Grill hat hohe Nebenkosten“. Das System erinnere an eine organisierte Kriminalität, von der viele profitierten, nur die Arbeiter nicht: Da verlangten Vermieter 250 Euro für einen Schlafplatz auf einer Matratze, der mitunter im Schichtbetrieb dreimal vermietet werde, da würden Wohnungen „voll gestopft“ mit Leuten, denen dann auch noch Geld für den Transport zum Schlachtbetrieb abverlangt werde. Bis zu zwölf Stunden arbeiteten die Schlachtmitarbeiter aus Rumänien und Bulgarien bei Tönnies für den Mindestlohn. Kossen verlangte dringlich ein Verbot der Werkverträge – die die Politik bereits beschlossen hat – denn im bisherigen System ersetze man „kriminelle Subunternehmer durch kriminelle Subunternehmer“.

Und er forderte „Achtsamkeit“ für diese ausländischen Mitarbeiter, die in Deutschland isoliert leben und kein Wort Deutsch lernen können, am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Dass der „Herr Pastor“ – so Ernährungsvertreter von Boetticher – dann aber von „sklavenähnlichen Verhältnissen“ sprach, das empörte denselben dann doch. Solch einen Vergleich zu ziehen sei eine Verharmlosung der wirklichen Sklaverei, die sei mit Entführung und Folter einher gegangen und davon könne in der Fleischindustrie ja wohl nicht die Rede sein. Die Arbeiter seien im Rahmen der EU-Freizügigkeit freiwillig nach Deutschland gekommen, meinte von Boetticher.

Die Grüne verlangt einen Mindestpreis für Fleisch

Eine muntere Diskussion also, bei der die restlichen Diskutanten eher Nebenrollen inne hatten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte das zu späte Handeln der Behörden in Nordrhein-Westfalen: „Es gibt da keine Linie, man hat eine entscheidende Woche verloren.“ Der Journalist Michael Bröcker sagte das Ende vom „System Tönnies“ voraus und die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte einen Mindestpreis für Fleisch sowie „Klasse statt Masse“.

Ein interessanter Hinweis kam dann nochmal von Christian von Boetticher, der auf die Rolle des Handels hinwies, der ständig die Preise drücke, seit es nur noch fünf große Handelskonzerne gebe. Früher habe er für seine Haferflocken noch 170 Abnehmer gehabt, heute seien es nur noch fünf. „Da hat das Kartellamt jahrzehntelang geschlafen.“

Von einem „Fukushima“ der Fleischindustrie ist seit dem Fall Tönnies die Rede, die Schlussfrage von Plasberg aber gibt ihr noch eine kleine Chance. Der Moderator wollte von den Gästen wissen: „Mit wem aus der Runde würden Sie gerne grillen?“