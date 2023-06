1 Um solche Unfälle zu vermeiden, fordert Claus Paal (CDU), bei Großheppach eine Leitplanke aufzubauen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im Oktober starb eine junge Frau, nachdem bei Weinstadt ein Auto gegen einen Baum geprallt war. Nun hat sich der CDU-Landtagsabgeordnete Claus Paal eingeschaltet. War die Stelle nicht ausreichend gesichert?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Weinstadt - Die Bilder von der Unfallstelle gehen unter die Haut. Zerborstenes Metall, Plastik – was einst ein Kleinwagen war, hatte sich am Abend des 7. Oktober geradezu um einen Baum gewickelt. Das Auto war bei Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis) von der B 29 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine erst 21 Jahre alte Frau, die als Beifahrerin in dem Renault gesessen hatte, erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.