1 Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Foto: picture alliance / Boris Roessle

Passanten entdecken am Sonntagabend in der Nähe des Nebelhöhlenwegs in Lichtenstein eine Leiche im Hang. Der bislang unbekannte Mann ist am Albtrauf abgestürzt – die Polizei sucht Zeugen.

Lichtenstein - Ein Radfahrer ist am Sonntagabend in der Nähe des Nebelhöhlenwegs bei Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten gegen 20.30 Uhr zunächst ein am Albtrauf abgestelltes E-Mountainbike der Marke Haibike mit gelben Akzenten am Rahmen bemerkt. Kurz darauf entdecken sie den Verunglückten im Hang unterhalb des Felsens und wählten den Notruf. Die Notärztin konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Identität des Verunglückten bisher unbekannt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht aktuell von einem Unglück aus, infolgedessen der Radfahrer 15 Meter tief abstürzte und verstarb. Sein Leichnam wurde von Bergwacht und Feuerwehr geborgen. Die Identität des Verunglückten konnte noch nicht festgestellt werden. Der etwa 40 bis 50-jährige Mann hat dunkle Haare, ist etwa 1,75 Meter groß und von korpulenter Statur. Er trug eine orangefarbene Jacke und eine schwarzen Adidas-Jogginghose. Außerdem trug er ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck, einen Stoffgürtel mit der Aufschrift „Tyromont“ und blau-gelbe Asics-Sportschuhe. Eine Vermisstenmeldung zu einer solche Person liegt laut der Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei Reutlingen bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter 07121/9423333 zu melden.