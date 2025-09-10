Tödliches Unglück am Watzmann: 27-Jähriger stürzt 80 Meter in den Tod

Kurz darauf sei der Mann aus Niederösterreich in einem einfachen und nicht versicherten Teil der Überschreitung ausgerutscht und 80 Meter in eine Rinne auf der Ostseite des Watzmann-Massivs gestürzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne dem Bergführer kein Vorwurf gemacht werden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.