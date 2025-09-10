Tödliches Unglück am Watzmann: 27-Jähriger stürzt 80 Meter in den Tod

An einem der höchsten Berge Deutschlands rutscht ein 27-Jähriger aus und stürzt 80 Meter in die Tiefe – trotz erfahrener Begleitung. Was die Ermittler zum Unfall sagen.
Ein 27 Jahre alter Mann ist bei der Überschreitung des Watzmanns in Berchtesgaden abgestürzt. Die Vierergruppe sei am Dienstagmorgen mit einem Bergführer am Watzmannhaus gestartet und habe schnell den höchsten Punkt der Watzmannüberschreitung erreicht, teilte die Polizei mit. Der Watzmann ist einer der höchsten Berge Deutschlands.