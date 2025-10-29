Ein besonderes Event ist im November in ARD und ORF geplant: Ein Krimi-Dinner, das live aufgeführt wird und bei dem das TV-Publikum mitraten kann. Wie nun bekannt gegeben wurde, ist neben namhaften Schauspielern auch Sänger Bill Kaulitz dabei. Die Rolle scheint ihm auf den Leib geschneidert.
Von seinem Traum einer großen Schauspielkarriere hat Bill Kaulitz (36) schon häufiger erzählt. Das erklärte Ziel: eine Rolle im "Tatort". Ein wichtiger Schritt in diese Richtung könnte für den Tokio-Hotel-Frontmann die Show "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" darstellen, in der er am 22. November zu sehen sein wird. Denn darin wird er nicht nur mit einem Mordfall konfrontiert, er trifft auch auf ein beliebtes Ermittlerduo.