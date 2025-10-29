Ein besonderes Event ist im November in ARD und ORF geplant: Ein Krimi-Dinner, das live aufgeführt wird und bei dem das TV-Publikum mitraten kann. Wie nun bekannt gegeben wurde, ist neben namhaften Schauspielern auch Sänger Bill Kaulitz dabei. Die Rolle scheint ihm auf den Leib geschneidert.

Von seinem Traum einer großen Schauspielkarriere hat Bill Kaulitz (36) schon häufiger erzählt. Das erklärte Ziel: eine Rolle im "Tatort". Ein wichtiger Schritt in diese Richtung könnte für den Tokio-Hotel-Frontmann die Show "Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner" darstellen, in der er am 22. November zu sehen sein wird. Denn darin wird er nicht nur mit einem Mordfall konfrontiert, er trifft auch auf ein beliebtes Ermittlerduo.

Bill Kaulitz freut sich auf "völlig neue Herausforderung" Nachdem er in der ZDF-Serie "Späti" kürzlich sich selbst spielte, wird er nun als schillernder Partyplaner Angel laut Pressemitteilung "mit Glamour, Witz und der nötigen Portion Chaos für einen schillernden Twist im interaktiven TV-Event" sorgen. Das Krimi-Dinner soll ein besonderes Format zwischen Rollenspiel und Kriminalfall werden: Es wird live am Samstag, 22. November, ab 20:15 Uhr in der ARD, ARD Mediathek und im ORF gezeigt, die Darsteller werden ihre Texte komplett improvisieren. "Improvisiert, mörderisch spannend und in Echtzeit", verspricht der Sender. Zudem wird auch das Publikum beteiligt.

Bill Kaulitz bekundet, dass er sich "riesig" freue, den Partyplaner spielen zu dürfen. "Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe. Ich fühle mich sehr geehrt, gefragt worden zu sein, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen." Er glaube, dass das "ein sehr einzigartiger TV-Moment" werde.

Kaulitz soll nicht nur das Geschehen mit ironischem Charme begleiten, sondern auch mit ausgefallenen Requisiten und Musik für einige überraschende Wendungen sorgen. Gemeinsam mit Axel Prahl als Erzähler Harry und Jan Josef Liefers als Maestro Maurice könne er aktiv die Handlung beeinflussen und somit das Krimi-Spiel in neue Richtungen lenken.

Zu den von Kaulitz erwähnten großartigen Schauspielern gehören neben dem beliebten Duo aus dem Münsteraner "Tatort" auch Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste des Dinners in einer Schlosskulisse. Die Idee: Zu seinem 70. Geburtstag versammelt Brettspiel-Mogul Maximilian Kampstahl Familie und Freunde. Doch noch bevor er bei der Party seinen Nachfolger nennen kann, geschieht ein Mord - und alle sind verdächtig. Während das Publikum im Studio mithilfe prominenter Unterstützung versucht, den Täter oder die Täterin zu überführen, kann auch daheim mitgerätselt werden. Zuschauerinnen und Zuschauer können per Anruf oder SMS ihre Tipps abgeben.