Ein totes Kind und viele Verletzte: Nach dem verheerenden Hochhausbrand in Berlin sitzt der Schock tief. Viele Überlebende müssen erstmal anderweitig unterkommen.

Berlin - Nach dem tödlichen Hochhausbrand im Berliner Osten müssen zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner erst einmal anderweitig unterkommen. 20 Wohnungen seien vorerst nicht bewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. In manchen gebe es keinen Strom und kein Wasser, andere seien so verraucht, dass man dort nicht schlafen könne. Wer nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommt, könne heute in einer nahegelegenen Turnhalle schlafen. Der Bezirk versuche, für die Zeit danach Wohnungen und Hotels zu organisieren.

Nach dem Feuer am Mittwochabend in einem mehrgeschossigen Wohnhaus im Bezirk Lichtenberg war ein Kind gestorben. Der Zustand eines anderen Kindes und einer Frau, die ebenfalls reanimiert wurden, war zunächst unklar. Alle drei waren der Feuerwehr zufolge bewusstlos im Hausflur nahe der Brandwohnung gefunden worden.

Die Zahl der Verletzten und die Brandursache waren in der Nacht weiterhin unklar.

Bewohner machten an Fenstern auf sich aufmerksam

Das Feuer hatte sich schnell ausgebreitet. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst retten. Auch andere Bewohner des Hauses gelangten dem Sprecher zufolge selbst ins Freie, viele andere wählten den Notruf oder machten an den Fenstern auf sich aufmerksam. Sie wurden von Feuerwehrtrupps durch das Treppenhaus nach draußen gebracht. Insgesamt sammelten sich vor dem Haus so 70 Bewohner, wie der Sprecher mitteilte.

Nach Feuerwehrangaben zählt das Hochhaus schätzungsweise mehr als 150 Wohnungen. Insgesamt prüften die Einsatzkräfte bei dem Brand etwa 60 Wohnungen.